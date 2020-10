Οικονομία

Μητσοτάκης-Boehringer Ingelheim: Επενδύσεις 80 εκατ. ευρώ στο τραπέζι

Με τον CEO της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τον CEO της πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρείας Boehringer Ingelheim, Hubertus von Baumbach, την Global head of HP και μέλος του ΔΣ, Carinne Brouillon, τον διευθυντή του region MIDI (που περιλαμβάνει την Ελλάδα), καθώς και με τον γενικό διευθυντή της εταιρείας στην Ελλάδα, Δημήτρη Αναγνωστάκη.

Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη χώρα μας από το 1966, αναπτύσσει και παράγει καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα για καρδιαγγειακές και ογκολογικές παθήσεις, διαβήτη, ασθένειες του αναπνευστικού καθώς και σπάνιες ασθένειες. Σημειώνουν, επίσης, ότι το εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί αποτελεί ένα από τα 4 στρατηγικής σημασίας εργοστάσια του ομίλου Boehringer Ingelheim παγκοσμίως και απασχολεί 545 εργαζόμενους υψηλών προσόντων.

Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Von Baumbach για τις επενδύσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία κατά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα, από το 2008 ως σήμερα, και συζήτησε μαζί του την προοπτική ενός νέου κύκλου επενδύσεων περίπου επιπλέον 80 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία.

Η μονάδα παραγωγής της εταιρίας στην Ελλάδα εφοδιάζει με εξαγωγές τις αγορές 70 χωρών παγκοσμίως και καταλαμβάνει ως μερίδιο το 2,2% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ενώ το ύψος το εξαγωγών αναμένεται να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ το 2021.

Επίσης ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα νέα επενδυτικά κίνητρα που έχει θεσπίσει για τη φαρμακοβιομηχανία η Κυβέρνηση, τόσο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε κλινικές έρευνες και καινοτόμα προϊόντα όσο και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και τόνισε τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην προσέλκυση και μόνιμη εγκατάσταση ταλαντούχων επαγγελματιών στη χώρα μας μέσω της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους.

Οι ίδιες πηγές συμπληρώνουν ότι Μητσοτάκης και Von Baumbach συμφώνησαν στον κομβικό ρόλο της φαρμακοβιομηχανίας στην ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά, ως πρωτοποριακού κλάδου που συγκεντρώνει ανθρώπινο ταλέντο και τεχνολογική καινοτομία και συζήτησαν για τα κίνητρα που πρέπει να δώσει η Ευρώπη για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπειών για σπάνιες ασθένειες, όπως οι νευρολογικές παθήσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά στον βαθμό που πρέπει.