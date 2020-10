Κοινωνία

Σύλληψη μέλους συμμορίας που “ξάφριζε” σπίτια ηλικιωμένων

Πώς εντοπίστηκε ο 44χρονος. Με ποιον τρόπο η συμμορία προσέγγιζε οικίες ηλικιωμένων. Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δράση τους.

Στη σύλληψη ενός μέλους εγκληματικής ομάδας που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, με τη μέθοδο της απασχόλησης, από οικίες που διέμεναν κυρίως ηλικιωμένα άτομα, προχώρησαν οι Αρχές στην Κηφισιά. Συγκατηγορούμενοι τυγχάνουν και δύο έτερα μέλη της συμμορίας, που ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται.

Ο 44χρονος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο αναζητήσεων των δραστών που την ημέρα της σύλληψης προσέγγισαν ηλικιωμένη και με τη μέθοδο της απασχόλησης, εισήλθαν στην οικία της και αφαίρεσαν κοσμήματα, χρυσαφικά και κάρτα τραπέζης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική ομάδα με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου του 2020. Όσον αφορά τη μεθοδολογία τους, κινούμενοι με τα οχήματά τους σε διάφορες περιοχές της Αττικής σε υποομάδες, με το πρόσχημα πώλησης φρούτων, προσέγγιζαν οικίες που διαμένουν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια ένα εκ των μελών απασχολούσε το θύμα, ενώ οι υπόλοιποι δίχως να γίνονται αντιληπτοί, εισέρχονταν εντός των οικιών και αφού ερευνούσαν επισταμένα όλους τους χώρους, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, αντικείμενα και κοσμήματα. Έτερο μέλος που ήταν επιφορτισμένο με το ρόλο του οδηγού και του «τσιλιαδόρου», παρέμενε πλησίον του σημείου, εντός του οχήματος σε ετοιμότητα να τους ειδοποιήσει σε περίπτωση εμφάνισης αστυνομικών.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί επιπλέον πέντε περιπτώσεις. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για εντοπισμό των συνεργών του συνεχίζεται.