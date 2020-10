Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η απόφαση για τα ελαφρυντικά

Το θέμα των ελαφρυντικών είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη φάση της διαδικασίας. Πότε θα ανακοινωθούν οι ποινές.

Τη Δευτέρα το πρωί το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την κρίση του για το πλέον σημαντικό ζήτημα για τους κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Το θέμα των ελαφρυντικών είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επόμενη φάση της διαδικασίας καθώς από αυτό κρίνονται οι ποινές που θα επιβληθούν σε καθέναν από τους καταδικασθέντες.

Οι δικαστές μετά από διάσκεψη που είχαν την Παρασκευή το απόγευμα θα γνωστοποιήσουν την απόφαση τους για τις ελαφρυντικές περιστάσεις που ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης των 50 καταδικασθέντων για εγκληματική οργάνωση (7 για διεύθυνση και 43 για ένταξη) και των 7 που κρίθηκαν ένοχοι για πλημμέλημα. Από το αν θα δεχθούν ελαφρυντικά ή αν θα κρίνουν πως οι καταδικασθέντες, λόγω επικινδυνότητας δράστη και δράσης κ.α, δεν δικαιούνται, θα προσδιοριστεί και το ύψος των ποινών.

Το πλαίσιο των ποινών για εγκληματική οργάνωση είναι 5- 15 έτη για την ηγετική ομάδα και 5-10 έτη για τα μέλη. Οι ποινές αν αναγνωριστούν ελαφρυντικά μειώνονται σε 1-5 για τα μέλη και 2-8 για τους διευθυντές. Για τους καταδικασθέντες που αντιμετωπίζουν κατηγορία για την ανθρωποκτονία Φύσσα -εκτός του Γιώργου Ρουπακιά- και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων οι ποινές που προβλέπονται φθάνουν τα 10 έτη χωρίς ελαφρυντικό. Ο δράστης της δολοφονίας του μουσικού είναι αντιμέτωπος ακόμη και με ισόβια κάθειρξη αν δεν του αναγνωριστεί ελαφρυντικό.

Η εκφώνηση της απόφασης του δικαστηρίου για το αν συντρέχουν ή όχι λόγοι αναγνώρισης ελαφρυντικών, οδηγεί τη διαδικασία στην επόμενη φάση. Αμέσως μετά λαμβάνει τον λόγο η Εισαγγελέας η οποία υποβάλει την πρόταση της επί των ποινών και ακολουθούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Την Δευτέρα αναμένεται πως η διαδικασία δεν θα προχωρήσει στην ανακοίνωση των ποινών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ευρωβουλευτής, ένοχος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Γιάννης Λαγός θα προσέλθει τη Δευτέρα στο δικαστήριο.

Η απόφαση επί των ποινών πιθανότατα θα ληφθεί την Τρίτη οπότε είναι πιθανό να εξεταστεί και το επόμενο κρίσιμο ζήτημα που αφορά το αν θα έχει ή όχι ανασταλτική δύναμη η έφεση. Αν δηλαδή θα τεθεί και για ποιους καταδικασθέντες θέμα κράτησης στην φυλακή.



Εφόσον το δικαστήριο δεν χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση , εκδίδει απόσπασμα της απόφασης του για κάθε καταδισκασθέντα που πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή το οποίο αποστέλλεται στην Αστυνομία ώστε να προχωρήσει σε σύλληψη του.