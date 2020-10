Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες περιοχές επηρεάζονται και πότε. Πόσο έντονα θα είναι τα φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται σε έκακτο δελτίο της ΕΜΥ για επιδείνωση του καιρού:

Κακοκαιρία προβλέπεται να επικρατήσει από το απόγευμα της Δευτέρας (12-10-2020) και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης (13-10-2020) στη χώρα από τα δυτικά, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και τους θυελλώδεις νότιους ανέμους εντάσεως 7 με 8 μποφόρ, οι οποίοι την Τρίτη θα φτάσουν στο βόρειο Αιγαίο έως 9 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά θα επηρεαστούν:

Από τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (12-10-2020) μέχρι τις πρωινές ώρες της Τρίτης (13-10-2020), το Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Μακεδονία, η δυτική Στερεά και η δυτική Πελοπόννησος. Από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, η υπόλοιπη Πελοπόννησος και Μακεδονία, η Θράκη, η Θεσσαλία και οι Σποράδες, με εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες της Τρίτης και από τα δυτικά. Από τη νύχτα της Δευτέρας και μέχρι το πρωί της Τρίτης, πρόσκαιρα η ανατολική Στερεά και η Εύβοια. Από τις πρωινές και μέχρι τις απογευματινές ώρες της Τρίτης, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.