Γκραν Πρι Άιφελ: Κέρδισε και ισοφάρισε τον Σουμάχερ ο Χάμιλτον

Μεγάλη νίκη κι ακόμα μεγαλύτερη κατάκτηση για τον Βρετανό παγκόσμιο πρωταθλητή στο γερμανικό γκραν πρι.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα Ένα, Λούις Χάμιλτον, αναδείχθηκε νικητής στο γερμανικό γκραν πρι του Άιφελ, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes κατέγραψε σήμερα την 91η νίκη του και ισοφάρισε το ρεκόρ του Μίχαελ Σουμάχερ, με τον οποίο μοιράζονται πια τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ενώ τρίτος ήταν ο Ντανιέλ Ρικιάρντο (Renault).

Με καλή εκκίνηση, ο Χάμιλτον προσπάθησε να προσπεράσει τον Μπότας μόλις στην πρώτη στροφή, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 13ο γύρο ωστόσο, ο Φινλανδός μπλόκαρε τον τροχό του κι έδωσε την ευκαιρία στον «ομόσταυλό» του να τον περάσει. Η ατυχία δεν είχε αφήσει τον Μπότας, όμως, καθώς στο 18ο γύρο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα, καθώς το μονοθέσιό του είχε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του.

Αίφνης, το Γκραν Πρι του Άιφελ «άναψε» καθώς πολλοί πιλότοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν την περίσταση. Με τους Νόρις, Πέρες και Σάινθ να μπαίνουν στα πιτς, ο Ρικιάρντο βρήκε την ευκαιρία να «τρυπώσει» στην τρίτη θέση, έχοντας πίσω του τον Λεκλέρκ, τον οποίο λίγο αργότερα προσπέρασε ο Πέρες με την Racing Point του.

Στον 44ο γύρο ο Νόρις αναγκάστηκε να εγκαταλείψει, επίσης με πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του και με το αυτοκίνητο ασφαλείας να μπαίνει στην πίστα. Μετά την αποχώρησή του ο Χάμιλτον διατήρησε άνετα την πρώτη θέση. Πίσω του, ο Ρικιάρντο προσπάθησε να δυσκολέψει τον Φερστάπεν, ο Πέρες θέλησε επίσης να «στριμώξει» τον Αυστραλό, αλλά η κατάσταση έμεινε ως το τέλος όπως είχε διαμορφωθεί.

Η βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα:

1. Λιούις Χάμιλτον Mercedes

2. Μαξ Φερστάπεν Red Bull

3. Ντάνιελ Ρικιάρντο Renault

4. Σέρχιο Πέρες Racing Point

5. Κάρλος Σάινθ Τζ. McLaren

6. Πιερ Γκασλί Alpha Tauri

7. Σαρλ Λεκλέρκ Ferrari

8. Νίκο Χούλκενμπεργκ Racing Point

9. Ρομέν Γκροζάν Haas

10. Αντόνιο Τζοβινάτσι Alfa Romeo

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 230 βαθμοί

2. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 161

3. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 147

4. Ντανιέλ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Renault) 78

5. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Racing Point) 68

6. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 65

7. Αλεξάντερ Άλμπον (Ταϊλάνδη/Red Bull) 64

8. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 63

9. Λανς Στρολ (Καναδάς/Racing Point) 57

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/AlphaTauri) 53

11. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Mclaren) 51

12. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Renault) 36

13. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 17

14. Ντανιίλ Κβιάτ (Ρωσία/AlphaTauri) 14

15. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Racing Point) 10

16. Αντόνιο Τζοβινάτσι (Ιταλία/Alfa Romeo) 3

17. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Alfa Romeo) 2

18. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 2

19. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 1

20. Νίκολας Λατίφι (Καναδάς/Williams) 0

21. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Williams) 0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 391 βαθμοί

2. Red Bull-Honda 211

3. Racing Point-Mercedes 120

4. McLaren-Renault 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri-Honda 67

8. Alfa Romeo-Ferrari 5

9. Haas-Ferrari 3

10. Williams-Mercedes 0