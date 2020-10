Πολιτική

Επιστρέφει στο Καστελλόριζο το Oruc Reis

«Πυρπολεί» τις διερευνητικές επαφές η Άγκυρα, στέλνοντας το ερευνητικό πλοίο στα ανοιχτά του Καστελλόριζου.

Το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε αργά το βράδυ χθες Κυριακή NAVTEX η οποία αναφέρει ότι το πλοίο Oruc Reis θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες δέκα ημέρες (12η-20ή Οκτωβρίου), μεταδίδουν το Ρόιτερς και το Γαλλικό Πρακτορείο, κίνηση που αναμένεται να κλιμακώσει εκ νέου την ένταση με την Ελλάδα.

Άλλα δύο πλοία, τα Ataman και Cengiz Han, θα συνεχίσουν τις έρευνές τους σε θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που συμπεριλαμβάνει ύδατα νότια του Καστελόριζου ως την 22η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ειδοποίηση.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας και της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Μπρατισλάβα και συμφώνησαν να διεξαχθούν διμερείς διερευνητικές επαφές.

Τον περασμένο μήνα η Άγκυρα απέσυρε το Ορούτς Ρέις από την Ανατολική Μεσόγειο για να «επιτρέψει μια διπλωματική προσέγγιση με την Ελλάδα» ενόψει της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία

Κατά το πέρας του συνόδου κορυφής, η ΕΕ κατέστησε σαφές ότι θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της εάν συνεχιστούν «οι μονομερείς ενέργειες και οι προκλήσεις» της Τουρκίας, κίνηση που η τουρκική κυβέρνηση αντέτεινε ότι θα επιδεινώσει τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και των Βρυξελλών.