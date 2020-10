Κόσμος

Εκλογές Κατεχόμενα: νικητής… η αποχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκλεκτός του Ερντογάν, Ερσίν Τατάρ και ο Μουσταφά Ακιντζί θα αναμετρηθούν στο δεύτερο γύρο την επόμενη Κυριακή.

Με καταμετρημένο το 100% των ψήφων στις «εκλογές» στα κατεχόμενα για την ανάδειξη του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και με συμμετοχή που έφτασε το 58,21%, ο Ερσίν Τατάρ έλαβε το 32,35% των ψήφων, ο Μουσταφά Ακιντζί το 29,84%, ο Τουφάν Ερχιουρμάν το 21,68%, ο Κουντρέτ Οζερσάι το 5,74%, ο Ερχάν Αρικλί το 5,36%, ο Σερντάρ Ντενκτάς το 4,20%, ενώ οι υπόλοιποι 5 μικρότεροι υποψήφιοι κατέγραψαν πολύ μικρά ποσοστά.

Συνολικά ψήφισαν 110.779, ενώ 5.027 ήταν οι άκυρες ψήφοι.

Η ανάδειξη του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, καθώς δεν προκύπτει νικητής από τον α' γύρο των «εκλογών».