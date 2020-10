Πολιτική

Oruc Reis: Με αντι-NAVTEX απαντά η Ελλάδα στην Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές προκλήσεις.

Ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε αντι-NAVTEX με αφορμή την παράνομη Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας για έρευνες του Oruc Reis σε περιοχή εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει ως "απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή" την κίνηση της Τουρκίας για έρευνες στα νότια του Καστελλόριζου, τονίζοντας ότι "η Ελλάδα δεν απειλείται".

Συγκεκριμένα, η ελληνική NAVTEX αναφέρει ότι η τουρκική NAVTEX είναι «παράνομη» και αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» που «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα». Επίσης, τονίζεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Νωρίτερα, ο σταθμός της Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX με αριθμό FA06 -1262/20 που αφορά σε θαλάσσια περιοχή 6,5 ναυτικά μίλια νότια από το Καστελλόριζο και 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ρόδου.

Εσπευσμένα επιστρέφει στην Αθήνα ο Υπουργός Άμυνας, μετά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του, Ζάου Γκόμες Κραβίνιου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Παναγιωτόπουλος επιστρέφει εσπευσμένα στην Ελλάδα μετά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς ήταν προγραμματισμένο να παραμείνει έως και αύριο στην Πορτογαλία.

Ακολουθεί η Navtex που εξέδωσε ο σταθμός του Ηρακλείου Κρήτης:

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

Μπορέλ: Βασικό θέμα της Συνόδου οι τουρκικές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο

Ένα από τα βασικά θέματα, στο οποίο θα στρέψουν την προσοχή τους οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, θα είναι οι «τουρκικές γεωτρήσεις στη Μεσόγειο», όπως ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών, στο Λουξεμβούργο.

Παράλληλα, θα συζητηθούν οι σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία, ο διάλογος Βελιγραδίου-Πρίστινας, η κατάσταση στη Λευκορωσία, η Λατινική Αμερική, η Καραϊβική, αλλά και το ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ.

Η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί περίπου στις 16:15 ώρα Ελλάδας.

Οι αντιδράδσεις των κομμάτων

«Ο κ Μητσοτάκης που πανηγύριζε για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που δήθεν "έδωσε το μήνυμα στην Τουρκία ότι η συμπεριφορά της δεν θα γίνει ανεκτή" και κατηγορούσε τον ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ανέδειξε την απόλυτη αποτυχία του να κατοχυρώσει οποιοδήποτε μηχανισμό κυρώσεων ή έστω τη λίστα Μπορέλ, οφείλει να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ποια μέτρα θα λάβει η ΕΕ απέναντι στην Τουρκία τώρα που με νέα παράνομη Navtex ανακοινώνει έρευνες σε απόσταση μόλις 6,5 ν.μ. από το Καστελόριζο», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία καταλήγει:

«Οφείλει επίσης να ενημερώσει τον ελληνικό λαό αν η περιοχή της Navtex αποτελεί ελληνική υφαλοκρηπίδα όπως αναφέρει σαφώς το ΥΠΕΞ ή "περιοχή στην οποία τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία διεκδικούν δικαιώματα", όπως ανέφερε στο άρθρο του στα διεθνή ΜΜΕ».

Το ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση του αναφέρει «Η Τουρκία εξακολουθεί να λειτουργεί ως ταραξίας στην περιοχή. Κλιμακώνει τις παράνομες ενέργειες σε βάρος της χώρας μας και της Κύπρου. Η πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την οποία ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε βαθιά ικανοποιημένος, όχι μόνο δεν την συνέτισε, αλλά την αποθράσυνε. Η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν μπορούν να αποδεχθούν εκβιασμούς και μονομερείς ενέργειες. Έτσι τορπιλίζεται ο διάλογος. Το μόνο που καταλαβαίνει η Τουρκία είναι οι κυρώσεις. Είναι ώρα να πάρει επιτέλους αποφάσεις για κυρώσεις η Ε.Ε. και η Ελληνική Κυβέρνηση να πιέσει σε αυτή την κατεύθυνση».

«Η νέα τουρκική Navtex αποτελεί την πιο πανηγυρική διάψευση του κυβερνητικού εφησυχασμού ότι η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ, η επίσκεψη Πομπέο-Στόλτενμπεργκ στην Ελλάδα και η ενεργοποίηση του ΝΑΤΟϊκού μηχανισμού αντιμετώπισης κρίσεων, θα έβαζαν φρένο στην τουρκική επιθετικότητα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ, στην οποία σημειώνεται ότι: «Αυτός ο εφησυχασμός κινείται στα όρια της εξαπάτησης του λαού, ειδικά εν όψει της έναρξης των διερευνητικών επαφών. Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Κύπρο, επιβεβαιώνουν ότι ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ διαμορφώνουν βήμα-βήμα το πλαίσιο για επικίνδυνες διευθετήσεις σε βάρος των λαών, την ειρήνη στην περιοχή και των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου».

«Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει ότι οι συμφωνίες που υπέγραψε η κυβέρνηση , ανοίγουν την "κερκόπορτα" για την εισβολή της Τουρκίας στην ΑΟΖ του Καστελλόριζου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Λύση μετά την τουρκική NAVTEX, προσθέτοντας «"Μερική επήρεια", "μερική εξωτερική πολιτική" από μια κυβέρνηση που κυβερνά "μερικώς". Η μοναδική απάντηση που θα εξασφαλίσει τα εθνικά μας δίκαια και την ειρήνη μακροπρόθεσμα , είναι η νηοψία και κατάσχεση στο Oruc Reis και η βύθιση των πολεμικών που θα παραβιάσουν την Ελληνική κυριαρχία».