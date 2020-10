Πολιτική

Μητσοτάκης σε Μισέλ: Σοβαρή κλιμάκωση η νέα NAVTEX

Τι είπε ο πρωθυπουργός στην τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενόψει της νέας Συνόδου.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη νέα παράνομη τουρκική NAVTEX για έρευνες νοτίως του Καστελόριζου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε στον κ. Μισέλ ότι θα θέσει στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης-16ης Οκτωβρίου τη νέα αυτή μονομερή ενέργεια, που αποτελεί σοβαρή κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας.