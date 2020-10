Πολιτική

Μητσοτάκης για Χρυσή Αυγή: κλείνει ένας κύκλος που τραυμάτισε τη χώρα

Ο Πρωθυπουργός για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, τα μέτρα για τον κορονοϊό και το εμβόλιο. Τι απαντά για το ενδεχόμενο εκλογών.

«Θεωρώ ότι κλείνει ένας κύκλος που τραυμάτισε τη χώρα, ένας κύκλος διαρκείας. Με το πολιτικό σκέλος του, ίσως και το πιο σημαντικό να έχει κλείσει στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Τότε που η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στη Βουλή», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, σε συνέντευξή του στα «ΝΕΑ».

Και σημειώνει: «Αποτελεί ωστόσο και μια απόφαση που θεωρώ ότι έχει επιπτώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Θα έλεγα πως ήταν μια θαρραλέα απόφαση που πήρε το δικαστήριο».

Για την πανδημία του κορονοϊού και τις αποφάσεις που λαμβάνει η κυβέρνηση ο πρωθυπουργός επισημαίνει: «Εάν υπήρχε κάποιος μαγικός τρόπος να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας και να μην έχουμε τεράστια οικονομική ζημιά από αυτή την επιλογή, προφανώς θα ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος για να αφοπλίσουμε τον κορονοϊό. Όλοι όμως κατανοούν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία ένα καθολικό lockdown. Αυτό το οποίο κάναμε δηλαδή τις 6 εβδομάδες του Απριλίου και του Μαΐου».

Μιλώντας για το εμβόλιο λέει πως «εφόσον οι κλινικές δοκιμές αποβούν θετικές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε σε χρόνο όχι πολύ μακρινό τα πρώτα εμβόλια. Αυτή τουλάχιστον είναι η πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση…» και συμπληρώνει «ναι, προς το τέλος του Δεκεμβρίου και τις αρχές του Ιανουαρίου».

Επιπλέον αναφέρεται στην πορεία της οικονομίας και μεταξύ άλλων υπογραμμίζει: «Είχα δεσμευτεί για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Την κάνουμε για το 2021 αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να την κάνουμε και μόνιμη».

«Δεν το σκέφτηκα ούτε μια στιγμή», απαντά στο ερώτημα αν σκέφτηκε να κάνει εκλογές και προσθέτει: «Θα ήταν πράξη οπορτουνισμού, κυνικού οπορτουνισμού, που δεν μου ταιριάζει αν σκεφτόμουν νέες εκλογές. Και δεν πιστεύω ότι θα μου προσέθετε και κάτι πολιτικά».

Σε άλλη ερώτηση αν θα κάνει φρεσκάρισμα στο κυβερνητικό σχήμα ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει: «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δίνουμε μια μάχη σε πολλά μέτωπα. Προτιμώ να βελτιώσουμε την απόδοση του στρατού παρά να κάνω αλλαγές».

Ολόκληρη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στα «ΝΕΑ» και τον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Κατάλαβα ότι σας ικανοποίησε η απόφαση για την Χρυσή Αυγή. Είπατε ότι δεν σχολιάζετε δικαστικές αποφάσεις, ότι αισθανθήκατε όμως μια ανακούφιση, μια ικανοποίηση.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι. Αυτό άλλωστε αποτυπώθηκε πλήρως και στη δήλωση την οποία έκανα. Θεωρώ ότι κλείνει ένας κύκλος που τραυμάτισε τη χώρα, ένας κύκλος διαρκείας. Με το πολιτικό σκέλος του, ίσως και το πιο σημαντικό, να έχει ήδη κλείσει στις εκλογές του Ιουλίου του 2019. Τότε που η Χρυσή Αυγή δεν μπήκε στη Βουλή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έμεινε εκτός, ναι.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θέλω να θυμίσω ότι αποτελούσε κεντρικό προεκλογικό μου στόχο να αποτρέψω την είσοδο της Χρυσής Αυγής στη Βουλή, το είχα δηλώσει επανειλημμένως. Εκείνος ο στόχος επετεύχθη, αλλά η αναγνώριση του εγκληματικού χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής...

ΕΡΩΤΗΣΗ:…Ήταν θέμα δικαστηρίου.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ήταν θέμα δικαστηρίων, ναι. Αποτελεί ωστόσο και μια απόφαση που θεωρώ ότι έχει επιπτώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Θα έλεγα πως ήταν μια θαρραλέα απόφαση που πήρε το δικαστήριο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε κλίμα επηρεασμού του;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν το πιστεύω. Νομίζω ότι οποιαδήποτε δίκη με αυτή την πολιτική σημασία είναι λογικό ότι θα προκαλούσε αντιδράσεις. Δεν θεωρώ όμως σε καμιά περίπτωση ότι το δικαστήριο επηρεάστηκε από το γενικότερο κλίμα. Εγώ προσωπικά ως Πρωθυπουργός, όπως προσέξατε, απείχα από οποιαδήποτε δήλωση. Όλο το προηγούμενο διάστημα ωστόσο δεν έπαψα να καταγγέλλω ότι η καθυστέρηση των τεσσεράμισι ετών επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ ήταν παντελώς αδικαιολόγητη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είχατε επίγνωση των αλλαγών στον Ποινικό Κώδικα και ότι θα έπεφτε ενδεχομένως «στα μαλακά» η Χρυσή Αυγή;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, είχαμε επισημάνει και προεκλογικά, θυμάστε, ότι οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ήταν από τις τελευταίες πρωτοβουλίες που είχε αναλάβει…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μετά τις ευρωεκλογές.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ήτανε ακριβώς λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές και λίγο πριν από τις εθνικές κάλπες. Είχαμε τονίσει ότι υπήρξε τότε μια ακατανόητη βιασύνη. Βεβαίως, είχαμε πει ότι πολλές από τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα κινούνταν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά είχαμε εκφράσει σοβαρότατη επιφύλαξη, επειδή γνωρίζετε ότι ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια, σε κάποιες διατάξεις που δημιουργούσαν εύλογα ερωτηματικά. Εγώ νομικός δεν είμαι, αλλά ξέρετε πως έστω και μια μέρα να ισχύσει ο Ποινικός Κώδικας, υπερισχύει η ευμενέστερη διάταξη για τον κατηγορούμενο. Άρα και να άλλαζε ο Ποινικός Κώδικας εκ των υστέρων...

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν θα είχε αλλάξει τίποτα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:Αλλά αυτό είναι ζήτημα το οποίο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν αφορά εμένα.Εγώ κρατώ την ενότητα του πολιτικού κόσμου απέναντι στη Χρυσή Αυγή. Σε ένα επίπεδο δεν σας κρύβω ότι με ενοχλεί η σπουδή με την οποία κάποιοι έσπευσαν να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτή τη δίκη. Κορυφαίο παράδειγμα το χυδαίο πρωτοσέλιδο της «Αυγής», που δείχνει τον πανικό κι αν θέλετε την πολιτική ένδεια του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως θα ήθελα πραγματικά να κρατήσουμε τη νίκη της δημοκρατίας. Οι δημοκρατικοί πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε τέτοιες συμπεριφορές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και της Δικαιοσύνης.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μα η Δημοκρατία πάει με τη Δικαιοσύνη. Και στο σημείο αυτό δεν μπορώ να μην πω ότι τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί εάν ο Αντώνης Σαμαράς, Πρωθυπουργός το 2013, δεν είχε παραπέμψει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να του το πιστώσουμε. Η Ιστορία θα γράψει ότι η Νέα Δημοκρατία είχε καθοριστικό ρόλο στο να κλείσει το κεφάλαιο Χρυσή Αυγή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πάμε στον κορoνοϊό. Είχαμε μια πρώτη φάση συναινετική, αλλά τώρα το παραμικρό γίνεται αντικείμενο αντιδικίας. Υπήρξε μεταστροφή ή η κυβέρνηση κατελήφθη εξ απήνης από το δεύτερο κύμα; Απροετοίμαστη…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, για να ισχύει αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν στοιχεία ότι δεν έχουμε χειριστεί καλά το δεύτερο κύμα.Κάτι ωστόσο που δεν ισχύει. Υπάρχει δεύτερο κύμα; Βεβαίως και υπάρχει. Είχαμε προειδοποιήσει για το δεύτερο κύμα; Βεβαίως και είχαμε. Είναι τα πράγματα στην Ελλάδα πολύ καλύτερα απ’ όσο είναι στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες; Βεβαίως και είναι πολύ καλύτερα. Γιατί είναι καλύτερα; Διότι και στο δεύτερο κύμα πήραμε μια σειρά από μέτρα διαφορετικά για λόγους που έχουμε εξηγήσει. Και στο δεύτερο κύμα, κύριε Πρετεντέρη, παρά την κούραση του κόσμου και παρά το ότι το ζήτημα πολιτικοποιήθηκε από την αντιπολίτευση, οι πολίτες σε γενικές γραμμές συμμορφώνονται με τις οδηγίες των ειδικών και της Πολιτείας.Διότι εμείς πάντα ακούμε τους ειδικούς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Όλες οι αποφάσεις που παίρνετε είναι αποφάσεις μόνο προερχόμενες από ειδικούς γιατρούς; Ή παίρνετε υπόψη σας και την οικονομία, την κοινωνία;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Θα απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια: Εάν υπήρχε κάποιος μαγικός τρόπος να κλειστούμε όλοι στα σπίτια μας και να μην έχουμε τεράστια οικονομική ζημιά από αυτή την επιλογή, προφανώς θα ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος για να αφοπλίσουμε τον κορονοϊό. Όλοι όμως κατανοούν ότι θα πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία ένα καθολικό lockdown. Αυτό το οποίο κάναμε δηλαδή τις 6 εβδομάδες του Απριλίου και του Μαΐου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Άκουσα μία δήλωσή σας, ότι υπάρχει συμφωνία στην Ευρώπη.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν είναι συμφωνία.Είναι αυτό που θα λέγαμε understanding. Ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για να μη γίνει lockdown.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και γιατί μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Για μια σειρά από λόγους: Πρώτον, καταλαβαίνουμε πολύ καλύτερα τώρα ποιος είναι ο αόρατος εχθρός. Τα συστήματα υγείας είναι πιο έτοιμα. Έχουμε καλύτερα συστήματα ιχνηλάτησης και κάνουμε περισσότερα τεστ.Και ξέρουμε πλέον ότι μια σειρά από απλά μέτρα, με σημαντικότερο τη χρήση μάσκας, είναι πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλα, πιο σύνθετα και με μεγαλύτερο οικονομικό κόστος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνεπώς, με διαβεβαιώνετε ότι δεν πιάστηκε απροετοίμαστη η κυβέρνηση στη δεύτερη φάση. Γιατί έχω δυο-τρία παραδείγματα. Ας πούμε, οι προσλήψεις στο ΕΣΥ. Από τον Ιανουάριο γίνονται αυτές οι προσλήψεις.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μακριά από εμένα η άποψη ότι τα κάναμε όλα τέλεια.Κάθε μέρα μαθαίνουμε και προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι γιατί κι εμείς κάνουμε λάθη. Πιστεύω ότι συνολικά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο υπήρξε στην κοινωνία ένα κλίμα γενικής ανακούφισης και ικανοποίησης, που συνδέθηκε ίσως με την καλοκαιρινή ραστώνη και οδήγησε στην εντύπωση ότι αυτό το αφήσαμε πίσω μας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σαφώς.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πιστεύω όμως ότι από τις αρχές Αυγούστου, που είχαμε ενδείξεις ότι το πράγμα ξαναφούντωνε, κινηθήκαμε γρήγορα παίρνοντας μέτρα σωστά διαβαθμισμένα. Από εκεί και πέρα, αφού έρχεστε στα συγκεκριμένα ζητήματα, δεν υπάρχουν σήμερα ουσιαστικές ελλείψεις στο σύστημα υγείας. Έχουμε κάνει περισσότερες από 6.000 προσλήψεις νοσηλευτών και επικουρικών γιατρών. Έτσι, μπορούμε να στελεχώνουμε και τα νοσοκομεία μας, αλλά και τις καινούριες εντατικές πουανοίγουμε με επαρκές προσωπικό.

Μία κριτική ακόμα που μας ασκήθηκε αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εμένα με ενόχλησαν κάποιες εικόνες συνωστισμού.Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να προσθέσουμε λεωφορεία. Συνωστισμός παρατηρείται πλέον σε σχετικά λίγα δρομολόγια. Θα θέλαμε να μην παρατηρείται σε κανένα, αλλά…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η εικόνα που έχετε για το εμβόλιο ή τα εμβόλια ποια είναι; Είχατε πει και εσείς και ο κ. Κικίλιας ότι τον Δεκέμβριο θα μπορούμε να κάνουμε εμβολιασμό.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εφόσον οι κλινικές δοκιμές αποβούν θετικές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε σε χρόνο όχι πολύ μακρινό τα πρώτα εμβόλια. Αυτή τουλάχιστον είναι η πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μες στον Δεκέμβριο;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ναι, προς το τέλος του Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου.Και τονίζω ότι όλα αυτά προέρχονται από συμβόλαια προαγοράς που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατανέμοντας τα εμβόλια στις χώρες-μέλη με κριτήριο τον πληθυσμό τους. Εάν έπρεπε να κάνω μία εκτίμηση, θα έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα αλλά ότι από την άνοιξη του 2021 τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Φοβάστε μήπως χάσετε την κοινωνία;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Μέχρι στιγμής δεν την έχουμε χάσει.Και δεν την έχουμε χάσει, πιστεύω, διότι ήμασταν πάντα πολύ ειλικρινείς. Κάναμε την αυτοκριτική μας εκεί που έπρεπε, συνταχθήκαμε με την κοινωνία και δώσαμε πάντα τα εύσημα πρώτα σε αυτήν και ύστερα στο κράτος. Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση αλλά στο κράτος. Διότι δεν ήταν μόνο οι κυβερνητικές αποφάσεις. Ήταν και ένας ολόκληρος μηχανισμός που δούλεψε με έναν επαγγελματισμό ο οποίος μας εξέπληξε ευχάριστα. Αυτό αποτελεί μια παρακαταθήκη εμπιστοσύνης για την επόμενη μέρα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για να κλείσω το κεφάλαιο,μου λέτε ότι θα προσπαθήσετε να αποφύγετε τα μεγάλα μέτρα τύπου γενικού lockdown.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Να το πω αλλιώς: Εφόσον ακολουθήσουμε τα μέτρα που μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί, είμαι περίπου σίγουρος ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι δραστικό, το οποίο θα έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Να περάσω,λοιπόν, στην οικονομία. Φέτος πάει να κλείσει με μια ύφεση 7,5%. Θα μπορέσετε να κρατήσετε τις προεκλογικές δεσμεύσεις σας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είχα υποσχεθεί, αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Και φόρων…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είχα δεσμευτεί για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.Την κάνουμε για το 2021, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε τον δημοσιονομικό χώρο να την κάνουμε και μόνιμη. Ο πυρήνας,λοιπόν, του προγράμματός μας,ο οποίος διαπνεόταν από τη σταδιακή μείωση φόρων και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που κάνουν τη χώρα ανταγωνιστική, όχι απλά ισχύουν, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να επιταχυνθούν.

Η δύσκολη άσκηση που έχουμε -και την οποία πιστεύω ότι την κάνουμε με επιτυχία- είναι ότι διαχειριζόμαστε πολλές, πολυεπίπεδες και ταυτόχρονες κρίσεις. Προσοχή: Δεν είναι κρίσεις οι οποίες έρχονταν η μία μετά την άλλη, ούτε σε μόνο ένα μέτωπο. Αλλά είναι παράλληλες και ταυτόχρονες.

Πάντως τώρα διαθέτουμε, κύριε Πρετεντέρη, ένα όπλο, που δεν είχαμε όταν εκπονούσαμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Κι αυτό είναι οι σημαντικοί ευρωπαϊκοί πόροι και οι διαδικασίες που τους συνοδεύουν. Γιατί, για πρώτη φορά, δεν υφίσταται ερώτημα από πού θα χρηματοδοτηθούν οι επενδύσεις και οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μα έχει προχωρήσει το Ταμείο Ανάκαμψης; Φτάσαμε μέσα Οκτωβρίου…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το Ταμείο Ανάκαμψης για να προχωρήσει πρέπει πρώτα να εγκριθεί έως το τέλος του έτους απ’ όλα τα μέλη, από όλα τα εθνικά Κοινοβούλια.Και πρέπει να υπάρξει μια τελική συμφωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων για τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως πώς αυτό το τελευταίο ζήτημα μπορεί να εμποδίσει συνολικά τη λειτουργία του Ταμείου. Οπότε η διαφορά σε σχέση με ένα χρόνο πριν είναι ότι τώρα, όντως, οι πόροι αυτοί υπάρχουν…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Χρηματοδοτικοί πόροι.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ...Σημαντικοί πόροι προς αξιοποίηση. Και πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Με επενδύσεις που πολύ δύσκολα στο παρελθόν θα κατάφερνε να προσελκύσει.

Αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα: Την επένδυση της Microsoft, που εκτός απ’ τον οικονομικό της αντίκτυπο έχει και τεράστια συμβολική και επικοινωνιακή σημασία. Αλλά κι αυτήν του Ελληνικού. Όπου η πρόταση για την άδεια του καζίνο ήταν πέντε φορές πάνω από την ελάχιστη τιμή προσφοράς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρ’ όλα αυτά έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δηλαδή μην το ωραιοποιούμε.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το χρέος το δικό μας είναι σε αυτή την κρίση το κράτος να κάνει αισθητή την παρουσία του και να στηρίξει τους πιο αδύναμους. Είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη κάνει σε μεγάλο βαθμό. Και θα εξακολουθούμε, χωρίς υπερβολές και χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τη συνολική δημοσιονομική σταθερότητα, να είμαστε κοντά σε εκείνους που έχουν περισσότερο ανάγκη.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τελικά είστε φιλελεύθερος ή σοσιαλδημοκράτης; Γιατί αυτό που περιγράφετε πιο πολύ SPD μου μοιάζει.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Είμαι φιλελεύθερος, αλλά δεν είμαι νεοφιλελεύθερος. Και κάθε φιλελεύθερος αντλεί τον ιδεολογικό του ειρμό από τον πολιτικό φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα. Θυμίζω δε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, όπως τα πρώτα βήματα στην κοινωνική ασφάλιση έγιναν κι από φιλελεύθερους.Άρα εγώ τι πιστεύω; Ότι το κράτος οφείλει να κάνει αισθητή την παρουσία του σε εποχές κρίσης όταν πρέπει να αναπληρώσει τον ιδιωτικό τομέα. Για μένα η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας είναι πρώτη πολιτική προτεραιότητα.Πρέπει να κρατήσουμε την κοινωνική συνοχή και να βγούμε όλοι μαζί ενωμένοι από την περιπέτεια.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η αντιπολίτευση διατυπώνει την άποψη ότι περίπου εξαπατήσατε τον κόσμο για να πάρετε τις εκλογές. Σας υπενθυμίζω ότι ο κ. Τσίπρας σας αποκάλεσε «μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα» στη Βουλή. Το αφήγημα, ανεξάρτητα από την προσωπική επίθεση στην οποία δεν απαντήσατε, είναι ότι«είπατε ψέματα, τα βρήκατε μπαστούνια κι αναγκάζεστε να ακολουθήσετε την πολιτική που εμείς σας λέγαμε να ακολουθήσετε».

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας δεν έχουν ακόμα συμβιβαστεί με την ήττα τους. Έκανα, κύριε Πρετεντέρη, ήδη από την προεκλογική περίοδο μια συνειδητή επιλογή να μην υποβιβάζω το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου με τέτοιους χαρακτηρισμούς.

Το έκανα έχοντας κάνει και εγώ τη δική μου αυτοκριτική. Γιατί δεν σας κρύβω ότι στα πρώτα μου χρόνια ως αρχηγός της Αντιπολίτευσης μερικές φορές ανέβαιναν οι τόνοι περισσότερο από όσο θα ήθελα και περισσότερο απ’όσο θα ήθελε και η κοινωνία. Διότι αυτή όταν βλέπει δύο πολιτικούς αρχηγούς να τσακώνονται έτσι, απλά κλείνει την τηλεόραση και δεν ακούει κανέναν. Αν ακόμη και σήμερα ο κ. Τσίπρας επιλέγει αυτήν την ξεπερασμένη τακτική είναι δικαίωμά του. Όσο για το ποιος μπορεί να μιλά για πολιτική απάτη ή αυταπάτη, χρησιμοποιώ όρους που έχει πει ο κ. Τσίπρας, νομίζω ότι θα το κρίνουν καλύτερα οι πολίτες.

Έρχομαι όμως στην ουσία της κριτικής. Πείτε μου μία δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει και δεν τηρήσαμε. Γιατί μας κατηγορεί η αντιπολίτευση; Ότι δεν φέραμε ρυθμό ανάπτυξης 3% ή 4%; Προφανώς ανυπόστατο επιχείρημα, καθώς η χώρα βρέθηκε στη δίνη της πανδημίας.Η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της. Αν δείτε τον πυρήνα των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και κάνετε την αντιπαραβολή με εκείνα που έχουμε ήδη ψηφίσει, θα δείτε ότι είμαστε συνεπέστατοι σε όσα είχαμε δεσμευτεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Προβληματιστήκατε να κάνετε εκλογές;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν το σκέφτηκα ούτε μία στιγμή.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ούτε μια στιγμή;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ούτε μια στιγμή. Γιατί να κάνω;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν λέω γιατί να κάνετε. Λέω αν το σκεφτήκατε…

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα μπορούσε να σας απασχολήσει, με τέτοιες δημοσκοπήσεις.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Γιατί να με απασχολήσει; Έχουμε 158 βουλευτές και μία πολιτική αποδοχή που, όπως και αν τη δει κανείς, είναι μεγαλύτερη από εκείνη της ημέρας των εκλογών.Ως Πρωθυπουργός, επίσης, πιστεύω ότι με περιβάλλει η εμπιστοσύνη ενός σημαντικού τμήματος τη κοινωνίας. Θα ήταν πράξη οπορτουνισμού, κυνικού οπορτουνισμού, που δεν μου ταιριάζει αν σκεφτόμουν νέες εκλογές. Και δεν πιστεύω ότι θα μου προσέθετε και κάτι πολιτικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας άκουσα,όμως, στο Υπουργικό Συμβούλιο να κάνετε κριτική για αστοχίες.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως λοιπόν η κυβέρνηση χρειάζεται και ένα φρεσκάρισμα;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Τώρα αυτή είναι η ερώτηση που κάνουν όλοι…

ΕΡΩΤΗΣΗ:Δεν είπα την κακή λέξη, είπα φρεσκάρισμα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Και στην οποία δεν πρόκειται να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι δίνουμε μια μάχη σε πολλά μέτωπα. Προτιμώ να βελτιώνω την απόδοση του στρατού παρά να κάνω αλλαγές.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πάμε, τώρα, στο τελευταίο μας κεφάλαιο που είναι τα εξωτερικά. Καταρχήν η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ιστορική συμφωνία;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι. Η Συμφωνία των Πρεσπών κατά την άποψή μας δεν ήταν ιστορική συμφωνία. Κατά την άποψη των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ιστορική συμφωνία, αλλά…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έγινε λάθος στο draft των δηλώσεων;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έγινε ένα λάθος, το οποίο διορθώθηκε.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Συνεπώς εμμένετε στην άποψη που είχατε προ της εκλογής σας.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως, εμμένω.Και κανείς δεν μπορεί να με κατηγορήσει για υποκρισία. Είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι η συμφωνία αυτή είχε σημαντικότατα προβλήματα, με πρώτο το γεγονός ότι αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα και μακεδονική ταυτότητα. Πλην όμως, εφόσον η συμφωνία αυτή κυρωθεί, όπως και έχει κυρωθεί, είχα εξηγήσει ότι δεν θα την αμφισβητήσω. Το είχαπει προεκλογικά σε όλους τους τόνους, επειδή ακριβώς γνώριζα αυτό το οποίο γνωρίζω και σήμερα.Ότι η συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει.

Η συμφωνία, λοιπόν,έχει προβλήματα.Για μας δεν είναι ιστορική συμφωνία.Πλην όμως,θα κοιτάξουμε, όσο γίνεται, να βελτιώσουμε τις διμερείς σχέσεις, ελέγχοντας πάντα αν οι βόρειοι γείτονές μας την εφαρμόζουνσωστά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάθε φορά που έρχεται το θέμα Σκόπια, Μακεδονία κ.λπ. υπάρχει μια αμηχανία στην παράταξή σας.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω καμιά αμηχανία.Ήμουν από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ ξεκάθαρος.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Οι συμφωνίες με την Βόρεια Μακεδονία θα έλθουν στη Βουλή;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως και θα έρθουν, όταν κρίνουμε ότι κοινοβουλευτικά βολεύει στον προγραμματισμό μας. Έτσι γίνεται πάντα με τις κυρώσεις των συμφωνιών. Συνήθως έρχονται όταν έχουμε κάποια κοινοβουλευτικά κενά. Προφανώς δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα να τις φέρω αύριο, γιατί έχουμε σειρά από σημαντικά νομοσχέδια τα οποία πρέπει να ψηφιστούν με μεγάλη ταχύτητα. Θα έρθουν εντός των επόμενων μηνών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ούτε φοβάστε διαρροές;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι βέβαια. Ήμασταν πάρα πολύ ειλικρινείς και πάρα πολύ έντιμοι. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, κύριε Πρετεντέρη, να είμαι προεκλογικά πολύ πιο οξύς με την συμφωνία αυτή. Δεν το έκανα διότι ήξερα καλά τι δεσμεύσεις αναλαμβάνει η χώρα. Για να κάνω, μάλιστα, και μία γέφυρα με τα υπόλοιπα ζητήματα που φαντάζομαι θα συζητήσουμε σχετικά με την Τουρκία, μια χώρα η οποία επικαλείται σταθερά το Διεθνές Δίκαιο πρέπει και να το σέβεται στην πράξη. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν που έχει σημαία της τη διεθνή νομιμότητα δεν είναι δυνατόν να αμφισβητήσει μία διμερή κυρωμένη διεθνή συμφωνία. Είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάνατε το πέρασμα στα ελληνοτουρκικά. Έχω την αίσθηση ότι υπήρξε ένα λεπτό σημείο στη σχέση σας με τον Ερντογάν. Οι πρώτοι μήνες ήτανε καλοί, συναντηθήκατε στην Νέα Υόρκη, είχα καταλάβει ότι ήταν καλό το κλίμα της συνάντησης και ξαφνικά προέκυψε το σύμφωνο με τη Λιβύη που μάλλον δεν το είχαμε πάρει υπόψη μας και ο Έβρος που ήταν ένας αιφνιδιασμός. Εκεί χάλασε το πράγμα. Το λέω λάθος;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ήταν δυνατόν να μη χαλάσει;

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ναι, αλλά δεν το περιμένατε.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, ξεκίνησα με καλή διάθεση. Δεν νομίζω οτι υπάρχει έλληνας πολίτης ο οποίος να μη θέλει επί της αρχής, κι εφόσον αυτό θα ήταν εφικτό, να έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Εγώ δεν ψάχνομαι για καβγά και νομίζω ότι κανείς δεν πρέπει να ψάχνεται για καυγά χωρίς λόγο. Πράγματι, στην πρώτη μου συνάντηση με τον κ. Ερντογάν του πρότεινα ένα πλαίσιο ουσιαστικού διαλόγου για βελτίωση των σχέσεών μας. Δυστυχώς τα επόμενα βήματα ήταν αυτά τα οποία περιγράψατε. Και ασφαλώς το παράνομο «μνημόνιο» με την Λιβύη, το οποίο παραβιάζει κατάφωρα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Δεν σας είχε ενημερώσει γι’ αυτό;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, όχι. Γνωρίζαμε ότι υπήρχαν συζητήσεις. Δεν είμαστε αφελείς. Ήταν ωστόσο μια κίνηση όχι απλά παράνομη, αλλά και προκλητική απέναντι στην Ελλάδα.Και μην ξεχνάτε ότι ακολούθησε η εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Μαρτίου. Τότε που η Ελλάδα ύψωσε το ανάστημά της, προστάτευσε τα ελληνικά και ευρωπαϊκά σύνορα και απέτρεψε τον κ. Ερντογάν από το να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες για να ασκήσει πίεση στην Ευρώπη. Ήταν προφανές λοιπόν ότι όταν έχουν συμβεί δύο τέτοια γεγονότα, όχι με ελληνική υπαιτιότητα, θα υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις μας. Και ύστερα βέβαια ακολούθησαν τα γεγονότα του καλοκαιριού…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θέλει ο Ερντογάν; Έχετε άποψη για τη στρατηγική του;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι τι θέλουμε εμείς. Και αυτό το οποίο πιστεύω ότι πετύχαμε και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να μην αντιλαμβάνεται πλέον η Ευρώπη τις σχέσεις Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου ως μία ιδιαιτερότητα κάποιων περιφερειακών γειτόνων και να μας λέει με έναν ψυχρό τρόπο«βρείτε τα».Αλλά να τις ανάγει σε γεωπολιτικό ζήτημα που αφορά την ίδια την Ευρώπη. Και να αναγνωρίσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι σε αυτή την ένταση υπάρχει κάποιος ο οποίος την προκαλεί -και αυτός είναι η Τουρκία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς πιστεύετε στις κυρώσεις; Αποδίδουν οι κυρώσεις;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πιστεύω στην απειλή των κυρώσεων.Αν φτάσει στο σημείο κανείς να επιβάλει κυρώσεις, τότε θα πρέπει να γνωρίζει ότι η ένταση μπορεί να συντηρηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Το ενδεχόμενο επιβολής των κυρώσεων όμως σε μια οικονομία πουήδη αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα έχει μεγάλη αξία. Και δεν νομίζω πως είναι τυχαίο ότι τελικά υπήρξε μια -ας μην χρησιμοποιήσω τον όρο «αναδίπλωση»-προσαρμογή της τουρκικής θέσης.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλει διερευνητικές η Τουρκία; Τι καταλαβαίνετε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Πιστεύω πως θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές. Αυτή τουλάχιστον είναι και η διαβεβαίωση που είχα από τον υπουργό Εξωτερικών,ο οποίος μίλησε με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών. Μας ενημέρωσε ότι πολύ σύντομα θα δώσουν ημερομηνία διερευνητικών.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για ένα μόνο θέμα;Τις θαλάσσιες ζώνες;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ακριβώς. Όπως άλλωστε αποτυπώνεται σαφώς και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.Αλλά όπως έχει συμφωνηθεί και κατ’ ιδίαν, στις επαφές των διπλωματικών μας συμβούλων. Διότι αυτό έχει συμφωνηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο Βερολίνο, συμφωνήθηκε μόνο θαλάσσιες ζώνες;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως. Βεβαίως έχει συμφωνηθεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί τότε δεν δώσατε στη δημοσιότητα τη Συμφωνία του Βερολίνου, αν είναι τόσο υπέρ μας;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:Γιατί εξαρχής είχαμε συμφωνήσει να μην δοθεί. Δεν ήταν άλλωστε συμφωνία, όπως σας είπα κατ’ αρχάς. Είναι τα γραπτά πρακτικά του τι συμφωνήθηκε εκεί.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατάλαβα.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Λοιπόν αυτό είναι δεδομένο. Οι διερευνητικές ξεκινούν από εκεί που σταμάτησαν τον Μάρτιο του 2016. Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πρώτο βήμα για να καταλάβουμε και τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας ως προς το βασικό αντικείμενο της νομικής μας διαφοράς. Μου γίνεται συχνά η ερώτηση «μα καλά, δεν έχουμε άλλες διαφορές με την Τουρκία;». Βεβαίως έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε αλλά…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αλλά σε αυτό συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σε αυτό συμφωνούμε ότι διαφωνούμε.Και είναι το ένα θέμα το οποίο έχει νομική διάσταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορεί να ψάχνει διέξοδο ο Ερντογάν να απαλλαγεί από το βάρος των διερευνητικών;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καλώς ή κακώς οι διερευνητικές είναι το σημείο το οποίο θα αποτελέσει και κριτήριο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το αν η Τουρκία εννοεί ότι επιδιώκει μια αποκλιμάκωση με την Ελλάδα. Άρα, εάν η Τουρκία για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις διερευνητικές όπως έχει συμφωνηθεί, θα είναι μία ακόμα ένδειξη και για τους Ευρωπαίους ότι η Τουρκία συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Άκουσα που είπατε ότι η ιστορία στα Βαρώσια παραβιάζει αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Αποτελεί κατεξοχήν προκλητική κίνηση. Καταλαβαίνω ότι η Τουρκία θέλει να παίξει έναν πιο έντονα παρεμβατικό ρόλο στα ζητήματα των εκλογών της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκεί το αποδίδετε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Το αποδίδω και εκεί…

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι θα το θέσετε στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, στις 15-16 Οκτωβρίου.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Βεβαίως και θα το θέσουμε. Έχουμε τρεις Συνόδους Κορυφής μέχρι τον Δεκέμβριο και είναι απολύτως λογικό και ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και εγώ να ενημερώσουμε για όσα ακολούθησαν την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπήρξε ένταση με την κυρία Μέρκελ στις Βρυξέλλες;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν υπήρξε καμία ένταση. Δεν είμαι και άνθρωπος ο οποίος εύκολα ανεβάζω τους τόνους. Το πρώτο προσχέδιο απερρίφθη και από εμάς και από την Κύπρο. Έγινε μία συστηματική προσπάθεια να διορθωθεί. Και διορθώθηκε. Σε πολύ μεγάλο βαθμό το τελικό προσχέδιο δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το πρώτο. Η κυρία Μέρκελ προφανώς για να συμφωνήσει με το τελικό κείμενο πείστηκε ότι αποτυπώνει σωστά τις προτεραιότητες του Συμβουλίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πείστηκε; Έχετε κάποια εξήγηση για την πολιτική της άποψη για το θέμα;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, εγώ αναγνωρίζω τις ειλικρινείς προσπάθειες της Καγκελαρίου να βοηθήσει στην εκτόνωση. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω ότι εννοεί αυτά που λέει. Είναι μια πολύ ειλικρινής πολιτικός και ό,τι σου πει κατ’ ιδίαν, θα τα πει και δημόσια. Την εμπιστεύομαι στον ρόλο τον οποίο η ίδια διεκδίκησε και τον οποίο ατύπως της αναθέσαμε.

Από την άλλη, να το πω και αυτό, εκτιμώ πάρα πολύ και τη στάση του Προέδρου Μακρόν. Νομίζω ότι αυτή η διττή προσέγγιση βοήθησε.

ΕΡΩΤΗΣΗ:Λέτε «αν δεν συμφωνούμε, να πάμε στη Χάγη». Πιστεύετε ότι η κυβέρνησή σας μπορεί να αντέξει πολιτικά την όποια απόφαση της Χάγης;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι έχουμε δίκιο.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σύμφωνοι. Δεν είναι όμως τι πιστεύετε εσείς.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ξέρουμε πολύ καλά, κ. Πρετεντέρη, ότι ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο πολύ δύσκολα θα σου δώσει το 100% όσων διεκδικείς.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Άρα το παίρνετε υπόψη σας.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Βεβαίως το λαμβάνω υπόψη μου. Θεωρώ όμως ότι το συνολικό όφελος που θα αποκομίσει η χώρα από μία ειρηνική επίλυση της μιας διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία θα είναι πολλαπλάσιο του όποιου κόστους μπορεί να υπάρχει στην κοινή γνώμη από κάποια απόφαση. Και να σας πω και κάτι, γιατί μου αρέσει να λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια: Το γεγονός ότι η Ελλάδα έρχεται και συζητάει ένα ζήτημα που αφορά την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σημαίνει πως αναγνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια περιοχή όπου και η Τουρκία έχει διεκδικήσεις. Εάν δεν το αναγνωρίζαμε αυτό, δεν θα πηγαίναμε σε συζήτηση.