Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Στο “ρυθμό” των Ρίχτερ η Κρήτη

Αδιάκοπη είναι η σεισμική δραστηριότητα στα ανοιχτά της Κρήτης. Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων στον ΑΝΤ1.

Μετά τη σεισμική δόνηση των 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα σε θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σητείας και ακόμη μία δόνηση 5,2 Ρίχτερ, στις 7:00, έχουν ακολουθήσει αρκετές δονήσεις, χαμηλής και αυξημένης έντασης.

Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση κατεγράφη στις 8:00 και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών είχε ένταση 4,1 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 21 χιλιόμετρα. Η τελευταία δόνηση κατεγράφη στις 10:36 και ήταν 2,6 Ρίχτερ.

Οι δονήσεις με τη μεγαλύτερη ένταση έγιναν αισθητές σε ένα μεγάλο τμήμα της ανατολικής Κρήτης.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημείωσε ότι το επίκεντρο είναι πάνω στην πλάκα της Αφρικής, δεν μπορεί ωστόσο η δόνηση αυτή να διεγείρει άλλα ρήγματα στην περιοχή. Όπως τόνισε, πάντως, είναι θετικό ότι ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, κάτι που δείχνει ο πρώτος, των 5,1 Ρίχτερ, να ήταν ο κύριος.

Περίπου 100 χλμ βόρεια της Κρήτης σημειώνονται οι σεισμοί, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Χουλιάρας, με αφορμή τη νέα σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7:11 στην ίδια περιοχή. Αποκλείοντας και εκείνος με τη σειρά του έναν μεγαλύτερο σεισμό.