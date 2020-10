Κόσμος

Υπέρ της κατάργησης της βασιλείας η πλειονότητα των Ισπανών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσκόπηση για την επιθυμία των Ισπανών για την κατάργηση ή όχι της μοναρχίας στη χώρα τους.

Περισσότερο από το 40% των Ισπανών επιθυμεί την κατάργηση της βασιλείας, μετά την αιφνιδιαστική αναχώρηση για το εξωτερικό του τέως βασιλιά Χουάν Κάρλος εν μέσω σκανδάλων, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο 82χρονος τέως βασιλιάς ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τον Αύγουστο όταν αναχώρησε από την Ισπανία προκειμένου να αποφύγει να φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση τον γιο του, τον βασιλιά Φελίπε Στ’.

Περίπου το 40,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι επιθυμεί την κατάργηση της βασιλείας, ενώ το 34,9% δήλωσε ότι στηρίζει τη βασιλική οικογένεια και το 24,2% ότι δεν γνωρίζει, σύμφωνα με έρευνα για την Πλατφόρμα Ανεξάρτητων Μέσων, μια ομάδα κυρίως αριστερών μέσων ενημέρωσης.

Η δημοσκόπηση, στην οποία συμμετείχαν 3.000 άνθρωποι, βρήκε επίσης ότι το 48% των Ισπανών επιθυμεί τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη μοναρχία, ο μοναδικός τρόπος να καταργηθεί ο θεσμός βάσει του Συντάγματος της Ισπανίας. Αντίθετα, το 25% δεν επιθυμεί δημοψήφισμα.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο για τη φιλοβασιλική εφημερίδα ABC έδειξε ότι το 33,5% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της κατάργησης της βασιλείας, ενώ το 56% υπέρ της διατήρησής της.

Αν και δεν ερευνάται επισήμως, ο Χουάν Κάρλος έχει αποτελέσει στόχο σε δύο έρευνες, στην Ισπανία και την Ελβετία, για μια υπόθεση διαφθοράς που συνδέεται με ένα συμβόλαιο ύψους 6,7 δισεκ. ευρώ που κέρδισαν ισπανικές εταιρείες για ένα σαουδαραβικό τρένο υψηλής ταχύτητας.

Ο εισαγγελέας του ανώτατου δικαστηρίου της Ισπανίας εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει την έρευνα για την υπόθεση ώστε να συμπεριλάβει επισήμως και τον Χουάν Κάρλος.

Ο τέως βασιλιάς δεν έχει σχολιάσει επισήμως την υπόθεση, όμως ο δικηγόρος του Χαβιέρ Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι ο πελάτης του είναι στη διάθεση των εισαγγελέων, αν το κρίνουν απαραίτητο.

Η δημοσκόπηση αυτή διενεργήθηκε αφού το κυβερνητικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών αρνήθηκε να ρωτήσει τους Ισπανούς τη γνώμη τους για τη βασιλεία στην πιο πρόσφατη δημοσκόπησή του.

Η υπουργός Άμυνας της χώρας Μαργκαρίτα Ρόμπλεθ δήλωσε ότι η βασιλεία “είναι ζωτικής σημασίας κομμάτι της συνταγματικής συνθήκης”, σε συνέντευξή της που δημοσιεύθηκε σήμερα στην ABC.

Ο βραβευμένος με Νόμπελ λογοτέχνης Μάριο Βάργκας Λιόσα είναι μεταξύ των 183 προσωπικοτήτων που στηρίζουν τη βασιλεία και ανήρτησαν χθες Κυριακή στο YouTube βίντεο στο οποίο στηρίζουν τον βασιλιά Φελίπε.