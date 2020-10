Πολιτική

Μπορέλ: Η συμπεριφορά της Τουρκίας οδηγεί σε αύξηση των εντάσεων

Το θέμα της Τουρκίας και η νέα τουρκική ΝAVTEX θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής. Τι είπε για το άνοιγμα των Βαρωσίων.

Της Μαρίας Αρώνη

«Λυπηρή» χαρακτήρησε την απόφαση της Τουρκίας να ανακοινώσει νέα NAVTEX που παραβιάζει την ΑΟΖ της Ελλάδας και της Κύπρου, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά το πέρας του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Μπορέλ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή της Τουρκίας θα οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων και όχι σε αποκλιμάκωση, όπως έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τόνισε μάλιστα ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 15ης και 16ης Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα καταγράψει την κατάσταση σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα και θα αποφασίσει ποιά θα είναι η αντίδραση της ΕΕ. Υπενθύμισε, δε, ότι στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 1ης Οκτωβρίου συμφωνήθηκε ότι στο τέλος του έτους οι ευρωπαίοι ηγέτες θα κάνουν μια συνολική αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας, με την ελπίδα ότι μέχρι τότε η Τουρκία θα σταματήσει τις δραστηριότητες που υπονομεύουν αυτή τη σχέση. «Μέχρι τώρα δεν το είδαμε αυτό και η τελευταία είδηση για τη νέα τουρκική NAVTEX θα απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο τέλος της εβδομάδας», ανέφερε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, ανέφερε ότι το άνοιγμα των Βαρωσίων υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αυξάνει τις εντάσεις. Ανέφερε, επίσης, ότι μετά το πέρας των εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις το συντομότερο. Τόνισε μάλιστα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τις διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα των Η.Ε.