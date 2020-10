Αθλητικά

Το γράμμα του Κλοπ σε... αγχωμένο 11χρονο μαθητή

Η επιστολή στήριξης στον μαθητή απο τον τεχνικό της Λίβερπουλ.

Συμβουλές σε 11χρονο μαθητή, ο οποίος αγχωνόταν για τη μετάβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έδωσε ο Γιούργεν Κλοπ.

Ο Γερμανός τεχνικός της Λίβερπουλ, αφού πρώτα έλαβε γράμμα από τον νεαρό οπαδό των «Reds», στη συνέχεια του απάντησε, δίνοντας κάποιες χρήσιμες συμβουλές και παραδεχόμενος πως και ο ίδιος αγχώνεται αρκετά.

Αναλυτικά η επιστολή του Γερμανού τεχνικού:

«Γεια σου Λούις,

Μπορώ να αρχίσω λέγοντάς σου ένα μυστικό; Αγχώνομαι. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα ανησυχούσα αν δεν αγχωνόμουν, γιατί όταν συμβαίνει αυτό μου δίνει την ευκαιρία να μετατρέψω αυτήν την ενέργεια σε κάτι θετικό. Ξέρω ότι μπορεί να είναι περίεργο για ένα αγόρι της ηλικίας σου να πιστεύει ότι ο προπονητής της Λίβερπουλ μπορεί να καταλάβει τον καταλάβει, αλλά το κάνω.

Από το γράμμα σου είναι σαφές ότι είσαι πολύ ευγενικός και επίσης πολύ τρυφερός και όταν έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να αποφύγεις να νιώθεις αγχωμένος.

Με ρώτησες τι κάνω όταν οι παίκτες μου αισθάνονται έτσι και η απάντηση είναι απλή - τους υπενθυμίζω πόσο σημαντικοί είναι για μένα και πόσο πιστεύω σε αυτούς και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι ακριβώς το ίδιο για εσένα και την οικογένειά σου.

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τα κακά πράγματα που συμβαίνουν. Όπως γνωρίζετε, έχασα περισσότερους από μερικούς τελικούς και αυτό δεν είναι καλό συναίσθημα, αλλά με τη βοήθεια της οικογένειας και των φίλων μου συνέχισα και στο τέλος μπορούσαμε να απολαύσουμε μερικές πολύ καλές στιγμές.

Αν είχα παραμείνει στις κακές στιγμές, ξέρω ότι αυτό δεν θα ήταν δυνατό, οπότε σε παρακαλώ να είσαι θετικός με τον εαυτό σου. Και μην ξεχνάς ότι είσαι μέλος της οικογένειας της Λίβερπουλ και αυτό σημαίνει ότι έχεις εκατομμύρια ανθρώπους ακριβώς όπως εσύ, που θέλουν να είσαι ευτυχισμένος.

Η υποστήριξή σου σημαίνει πολλά για μένα και για όλους στο σύλλογο, οπότε ελπίζω ότι αυτό το γράμμα δείχνει ότι και εμείς σε στηρίζουμε».