Κόσμος

Σκότωσε την γιαγιά του και άνοιξε πυρ σε στάση λεωφορείου

Τον θάνατο σκόρπισε ένας 18χρονος, ο οποίος καταζητείται. Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τσακωμό με την γιαγιά του.

Ένας 18χρονος Ρώσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, άνοιξε πυρ εναντίον λεωφορείου και ατόμων που περίμεναν στην στάση, στην πόλη Μπορ της περιοχής Νιζεγκαρότσκι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τρεις άνθρωποί έχασαν την ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίσθηκαν.

Η κατάσταση των δύο τραυματιών, που έχουν διακομισθεί στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, κρίνεται από του γιατρούς ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας, την οποία επικαλείται το πρακτορείο TASS, δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Ντανιήλ Μονάχοφ. Πριν το περιστατικό στην στάση του λεωφορείου ο νεαρός τσακώθηκε με την γιαγιά του την οποία τραυμάτισε θανάσιμα με το όπλο και εν συνεχεία σκότωσε έναν γείτονα του.

Ο δράστης δεν έγινε δυνατόν να συλληφθεί και καταζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Η αστυνομία με ανακοίνωση της κάλεσε τους κατοίκους της πόλης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Μεταδίδεται επίσης ότι ο Μονάχοφ ενδέχεται να έχει δύο όπλα και 40 σφαίρες και να διέφυγε με αυτοκίνητο.

Η Ανακριτική Επιτροπής της περιοχής (που είναι παρόμοια υπηρεσία με το αμερικανικό FBI) άσκησε ποινική δίωξη, ενώ στον οικισμό Μπολσεορλόφσκογιε, στο οποίο πιθανολογείται ότι βρίσκεται, έχουν σταλεί ειδικές δυνάμεις.