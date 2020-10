Παράξενα

Παρακολουθεί διαδικτυακά μαθήματα από το νεκροταφείο επειδή έχει “καλό” internet

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 15χρονη μαθήτρια πρέπει να ολοκληρώσει τα μαθήματά της σχολικής χρονιάς εξ΄αποστάσεως.

Μια 15χρονη μαθήτρια αναγκάζεται να παρακολουθεί τα διαδικτυακά μαθήματά της απο το νεκροταφείο, καθώς το απομονωμένο σπίτι της δεν έχει καλό σήμα.

Η Carmelita Rael πρέπει να ολοκληρώσει τα μαθήματά της σχολικής χρονιάς εξ΄αποστάσεως, λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Το διαδίκτυο στο σπίτι της, όμως, δεν έχει καλό σήμα και διακόπτεται συνεχώς, οπότε αναγκάζεται να κάνει hotspot από το τηλέφωνό της.

Μιλώντας στον ιστότοπο ειδήσεων των ΗΠΑ, KDVR, η Carmelita είπε: «Είμαι τυχερή αν μπορώ να περάσω όλη την ημέρα χωρίς να έχω προβλήματα με το Zoom μου. Ήταν δύσκολο».

Προς το παρόν, η μόνη εκπαίδευση που μπορεί να πάρει είναι μέσω διαδικτυακών μαθημάτων λόγω της πανδημίας και η οικογένειά της ζει σε ένα ράντσο που περιβάλλεται από λόφους, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποκτήσει οπτικές ίνες ή κανονική ευρυζωνική σύνδεση. Η οικογένεια δεν έχει σήμα ούτε στα κινητά της τηλέφωνα.

Η μαμά της, η Kimba Rael, είναι η διευθύντρια του σχολείου της Carmelita και έκανε αίτηση για εξειδικευμένο δορυφορικό internet.

Αλλά όταν ο καιρός είναι πολύ συννεφιασμένος ή θυελλώδης, δεν υπάρχει σήμα πράγμα που σημαίνει ότι η μόνη επιλογή της είναι να επιστρέψει στο νεκροταφείο, από όπου μπορεί να συνδεθεί.

Η Kimba εξηγεί πως: «Αυτή τη στιγμή, έχουμε το πιάτο στο πλάι του σπιτιού, αλλά εάν έχει κακοκαιρία ή έστω συννεφιά δεν υπάρχει πρόσβαση».