Κόσμος

Βρήκε το όνομά της σε νεκροταφείο για έμβρυα από αμβλώσεις

Η καταγγελία της γυναίκας που προκάλεσε ανησυχία και συναγερμό στις Αρχές για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Δεκάδες έμβρυα από αμβλώσεις εντοπίστηκαν σε νεκροταφείο στη Ρώμη, με τα ονόματα των μανάδων πάνω σε σταυρούς, εν αγνοία των γυναικών.

Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, μετά την καταγγελία μίας γυναίκας, στο Facebook.

Σύμφωνα με την καταγγελία, είχε πει στο νοσοκομείο όπου είχε κάνει την έκτρωση ότι δεν ήθελε να γίνει ταφή του εμβρύου. Λίγους μήνες αργότερα έμαθε ότι υπάρχει νεκροταφείο για τα έμβρυα που δε γεννήθηκαν ποτέ.

«Κάποιοι άλλοι έθαψαν τον γιο μου, χωρίς την άδειά μου, με σταυρό, το σύμβολο του Χριστιανισμού και το όνομά μου πάνω, χωρίς να έχω την παραμικρή σχέση», κατήγγειλε η γυναίκα.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» την υπόθεση, την οποία εξετάζει για να διαπιστωθεί αν έχουν παραβιαστεί νόμοι για τα προσωπικά δεδομένα.

Οργανισμός για τα Δικαιώματα των γυναικών έκανε καταγγελία στην Εισαγγελία της Ρώμης, καλώντας παράλληλα γυναίκες με ανάλογες ιστορίες να τις δημοσιοποιήσουν.