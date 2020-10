Life

Στίβεν Κινγκ και Μάργκαρετ Άτγουντ υπερασπίζονται τα δικαιώματα των διεμφυλικών

Με φόντο την έντονη διαμάχη στον λογοτεχνικό κόσμο για τα σχόλια της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ – γνωστής από τον Χάρι Πότερ – για τα δικαιώματα των διεμφυλικών

Πάνω από 1.200 μέλη του κόσμου της λογοτεχνίας σε ΗΠΑ και Καναδά – μεταξύ των οποίων ο Στέφεν Κινγκ, η Μάργκαρετ Άτγουντ, ο Νιλ Γκάιμαν – υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή υπέρ των διεμφυλικών και των προσώπων με ακαθόριστο φύλο, ενώ τα δικαιώματα των τρανς συνεχίζουν να διχάζουν τους συγγραφείς.

Η επιστολή ήρθε μετά από αντίστοιχη επιστολή από συγγραφείς στη Βρετανία και Ιρλανδία, σε μια συγκυρία έντονης διαμάχης στον λογοτεχνικό κόσμο για τα σχόλια της Τζ.Κ. Ρόουλινγκ – γνωστής από τον Χάρι Πότερ – για τα δικαιώματα των διεμφυλικών. Συμπεριλαμβανομένου και του σχολίου της «...αν το φύλο δεν είναι πραγματικό, η βιωμένη πραγματικότητα των γυναικών, παγκοσμίως, διαγράφεται».

Όπως σημειώνει η εφημερίδα The Guardian, στις 30 Σεπτεμβρίου, περισσότεροι από 200 Βρετανοί και Ιρλανδοί συγγραφείς – μεταξύ των οποίων και η Ζανέτ Γουίντερσον – έστειλαν «μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης στην κοινότητα των διεμφυλικών και των προσώπων ακαθόριστου φύλου». Την επομένη, πάνω από 1.500 ονόματα του κόσμου του βιβλίου έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτή την επιστολή.

«Είμαστε συγγραφείς, επιμελητές, δημοσιογράφοι, πράκτορες (λογοτεχνικών) δικαιωμάτων και, με διάφορες μορφές, επαγγελματίες του εκδοτικού χώρου. Πιστεύουμε στη δύναμη των λέξεων. Θέλουμε να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της καμπής της ιστορίας ως προς το δίκαιο και την αμεροληψία» γράφουν. «Γι' αυτόν τον λόγο, λέμε: τα πρόσωπα ακαθόριστου φύλου είναι ακαθόριστου φύλου, οι διεμφυλικές γυναίκες είναι γυναίκες, οι διεμφυλικοί άνδρες είναι άνδρες, τα δικαιώματα των διεμφυλικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αντωνυμίες που σας αφορούν μετράνε. Εσείς μετράτε. Είστε περιβεβλημένοι με αγάπη».

Η διαμάχη για το θέμα ξεκίνησε μετά από τις επιθέσεις που δέχθηκε, στο Διαδίκτυο, η Ρόουλινγκ, η οποία στο τελευταίο αστυνομικό μυθιστόρημά της «Troubled Love» συμπεριέλαβε έναν κατά συρροή δολοφόνο ο οποίος ενίοτε φορά γυναικεία ρούχα για να δελεάσει και παρασύρει τα θύματά του. Συγγραφείς, όπως ο Ίαν Μακγιούαν και ο Τομ Στόπαρντ, έβαλαν το όνομά τους κάτω από μία επιστολή προς τους The London Times, υποστηρίζοντας τη Ρόουλινγκ έναντι «ενός ορυμαγδού προσβολών ο οποίος τονίζει μια ύπουλη τάση αυταρχισμού και μισογυνισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».