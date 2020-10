Κοινωνία

Αυτοσχέδια ρόπαλα και σπαθιά σε δομή φιλοξενίας προσφύγων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Λαβράκια" έβγαλε η εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην δομή φιλοξενίας προσφύγων.

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες (12-10-2020) το πρωί, στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας Ευβοίας, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ευβοίας, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., «στην συγκεκριμένη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας, συνεπικουρούμενοι από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Βοιωτίας και Φθιώτιδας.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, σχετικά με κατασκευή αυτοσχέδιων σπαθιών εντός της Δομής, διενεργήθηκαν συνολικά έξι νομότυπες έρευνες σε οικίσκους, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, διότι σε οικίσκο όπου διέμεναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα αυτοσχέδια ρόπαλα και συγκεκριμένα δύο ξύλινα και δύο μεταλλικά.

Επίσης, προσήχθη ένας ακόμη αλλοδαπός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ότι προέβαινε, σε προγενέστερο χρόνο, με τη χρήση τροχού και την κοπή λαμαρινών, στην κατασκευή αυτοσχέδιων σπαθιών.

Μάλιστα, μετά από ενδελεχή έρευνα, βρέθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, επιμελώς κρυμμένα εντός θάμνου και πλησίον της περίφραξης της Δομής και κατασχέθηκαν, έξι κομμάτια λαμαρίνας, μήκους από 56 έως 64 εκατοστά, τα οποία προσομοίαζαν με σπαθιά.

Σε βάρος των ανωτέρω, σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Το προανακριτικό έργο διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Χαλκίδας».