Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: Δεν προκύπτουν τάσεις μεταφοράς του ιού μεταξύ των μαθητών

Που είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Διευκρινίσεις για την εστίαση και τις συναθροίσεις. Οι τρεις περιοχές που προβληματίζουν τη ΓΓΠΠ.

Η προστασία της δημόσιας υγείας είναι ο απόλυτος στόχος, από την αρχή της πανδημίας τόνισε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της Covid-19 στην Ελλάδα.

Ο κ. Χαραδλιάς τόνισε πως τα ενεργά κρούσματα στην Ελλάδα ανέρχονται σε 5.472 και είναι σε κατ' οίκον περιορισμό όσοι διαγνώστηκαν θετικοί και οι επαφές τους.Είπε ακόμα ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλη την Ελλάδα στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς όπου υπάρχει συγχρωτισμός.

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της εστίασης και των κέντρων ψυχαγωγίας σε όλα τα επίπεδα συναγερμού κατά τις εξής ώρες: Από τη 01.00 έως τις 05.00 το πρωί στις περιοχές του επιπέδου 1, από τις 00.30 έως τις 05.00 στις περιοχές του επιπέδου 2 και από τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 το πρωί στις περιοχές του επιπέδου 3.

Είπε ακόμα ότι ορίζεται ανώτατο όριο ατόμων για τις συναθροίσεις τόσο σε εξωτερικούς, όσο και σε εσωτερικούς χώρους. Συγκεκριμένα, στις περιοχές του επιπέδου 1, το όριο είναι 100 άτομα. Για τις περιοχές του επιπέδου 2, το όριο είναι τα 50 άτομα. Για τις περιοχές του επιπέδου 3, το όριο είναι 9 άτομα.

Μιλώντας για την γενική εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία 1 μήνα μετά την έναρξη του σχολικού έτους στις 14 Σεπτεμβρίου, ο κ. Χαρδαλιάς σημείωσε ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία σε 29 σχολικές μονάδες και σε 139 σχολικά τμήματα πανελλαδικά και τόνισε ότι από τα έως τώρα επιδημιολογικά στοιχεία είναι πασιφανές ότι δεν προκύπτει τάση μεταφοράς του νέου κορονοϊού μεταξύ μαθητών, ούτε παρατηρούνται ενδείξεις διασποράς στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

«Φαίνεται ότι τα σχολεία αποτελούν ένα ασφαλές επιδημιολογικά περιβάλλον όπου τα μέτρα προστασίας και πρόληψης ακολουθούνται κατά γράμμα και είναι αποτελεσματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ανέφερε επίσης ότι από την 1η Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου έχουν πραγματοποιηθεί 638.879 στοχευμένοι έλεγχοι, ενώ τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου ανέρχονται σε 1.738.

Πρόσθεσε επίσης ότι το ίδιο διάστημα έχουν διενεργηθεί 421.006 έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων εντοπίστηκαν 14.597 παραβάσεις και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 6.982.930 ευρώ καθώς και διοικητικές κυρώσεις.

Ο κ. Χαρδαλιάς επανέλαβε πως δεν θα προχωρήσει η κυβέρνηση σε νέα περιοριστικά μέτρα και απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα που ήδη ισχύουν: «Η συζήτηση για τη λήψη νέων μέτρων ή την αλλαγή επιπέδου συναγερμού, δεν βοηθά το στόχο μας. Δεν χρειάζονται μέτρα για να προστατέψουμε την υγεία μας και των γύρω μας. Αρκεί να τηρήσουμε αυτά που ισχύουν», τόνισε.

Αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσίασε ο Νίκος Χαρδαλιάς:

Οι τρεις περιοχές που προβληματίζουν τη ΓΓΠΠ

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε ότι τρεις περιοχές έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για την Κοζάνη, τα Ιωάννινα και την Πέλλα. Μάλιστα, για τις δύο πρώτες ο υφυπουργός απεύθυνε έκκληση στους πολίτες τους να τηρούν τα μέτρα και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Συγκεκριμένα:

Κοζάνη: Από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, σε τρεις μέρες δηλαδή, καταγράφηκαν 49 νέα κρούσματα και 101 επαφές τους. Συνολικά, στην περιοχή υπάρχουν 181 επιβεβαιωμένα κρούσματα, από τα οποία νοσηλεύονται 8.

Από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, σε τρεις μέρες δηλαδή, καταγράφηκαν 49 νέα κρούσματα και 101 επαφές τους. Συνολικά, στην περιοχή υπάρχουν 181 επιβεβαιωμένα κρούσματα, από τα οποία νοσηλεύονται 8. Ιωάννινα: Από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, καταγράφηκαν 66 νέα κρούσματα και 147 επαφές. Συνολικά, η περιοχή καταγράφει σχεδόν 200 ενεργά κρούσματα, από τα οποία 24 νοσηλεύονται.

Από την Παρασκευή μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ, καταγράφηκαν 66 νέα κρούσματα και 147 επαφές. Συνολικά, η περιοχή καταγράφει σχεδόν 200 ενεργά κρούσματα, από τα οποία 24 νοσηλεύονται. Πέλλα: Υπάρχουν 212 ενεργά κρούσματα, τα περισσότερα συνδέονται με συγκεκριμένο cluster.