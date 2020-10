Αθλητικά

Nations League: πήρε βαθμό μετά από έξι χρόνια!

Χαρές και πανηγύρια για το πέμπτο μικρότερο κράτος του πλανήτη…

Σε αρκετές χώρες του πλανήτη η Τρίτη και 13 θεωρείται «γρουσούζικη» ημέρα. Εάν, δε, λάβουμε υπ΄ όψιν ότι το 2020, είναι μία από τις χειρότερες χρονιές στη σύγχρονη εποχή, τότε η χθεσινή ημέρα δεν ήταν και η καλύτερη για όσους ήθελαν να δοκιμάσουν την τύχη ή τις ικανότητες τους.

Κι επειδή σε όλους τους κανόνες υπάρχουν εξαιρέσεις, ήλθε η εθνική ομάδα του Αγίου Μαρίνου να προσδώσει θετικό πρόσημο στην Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2020. Βέβαια, η θετικότητα της ημέρας, αφορά μόνο στους κατοίκους του κρατιδίου που βρίσκεται στην ιταλική χερσόνησο.

Και οφείλεται στο γεγονός, ότι οι ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Σαν Μαρίνο, κατέκτησαν τον πρώτο τους βαθμό μετά από έξι (!) χρόνια διαδοχικών αποτυχιών. Οι διεθνείς του πέμπτου μικρότερου κράτους στον πλανήτη, με τους μόλις 33.615 κατοίκους, απέσπασαν «λευκή» ισοπαλία από το Λιχτενστάϊν, στην αναμέτρηση για το Nations League, που διεξήχθη στην πόλη Βαντούζ.

Μέχρι την Τρίτη και 13 Οκτωβρίου 2020, η εθνική ομάδα του Σαν Μαρίνο, μετρούσε 40 (!) διαδοχικές ήττες, πριν από την ισοπαλία με την Εσθονία, τον Νοέμβριο του 2014.