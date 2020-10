Πολιτική

Ενημέρωση Δένδια στα κόμματα για την τουρκική παραβατικότητα

Τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ενημερώσει την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών. Το πρόγραμμα των συναντήσεων.

Τους εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης θα ενημερώσει την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την τουρκική παραβατικότητα.

Το πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

11:00 Γιώργος Κατρούγκαλο (ΣΥΡΙΖΑ)

11:30 Ανδρέας Λοβέρδος (ΚΙΝΑΛ)

12:00 Γεώργιος Μαρίνος (ΚΚΕ)

12:30 Αντώνης Μυλωνάκης (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ)

13:00 Δημήτρης Λιάπης - Γιώργος Λογιάδης (ΜΕΡΑ 25).