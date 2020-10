Πολιτική

Βελόπουλος στον ΑΝΤ1: οπλοκατοχή για όλους τους Έλληνες (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, δήλωσε πως «η Γερμανία είναι εχθρικό κράτος και δεν πρόκειται να μας βοηθήσει ποτέ».