Κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Απεργία και πορεία στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πορεία στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποιούν οι απεργοί δημόσιοι υπάλληλοι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πανδημοσιοΰπαλληλική κινητοποίηση- συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει το γενικό συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ.

Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέχουν και γιατροί και νοσηλευτές του ΕΣΥ, εκπαιδευτικές ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ) καθώς και πλήθος πρωτοβάθμιων συνδικάτων και φορέων της εκπαίδευσης. Οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες πρόκειται να κατευθυνθούν προς τη Βουλή.

Η ΑΔΕΔΥ μεταξύ άλλων ζητά την «θωράκιση της δημόσιας υγείας, καθώς και γενναία αύξηση των δαπανών για το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Επιπλέον ζητά «μαζικούς μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση για την κάλυψη των χιλιάδων οργανικών και λειτουργικών κενών, 15 μαθητές ανά τμήμα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα».

Ακόμη, διεκδικούν «τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας καθώς και να μην μειωθούν οι μισθοί των εργαζομένων». Τέλος ζητούν, προσλήψεις στο Δημόσιο, «κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και κατάργηση του νόμου που περιορίζει τις διαδηλώσεις».

Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.