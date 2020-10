Αθλητικά

Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ στο πέρασμα του χρόνου (εικόνες)

Ιστορίες για τα στέκια κάθε γειτονιάς, που περνούν από γενιά σε γενιά.

Επί δεκαετίες αποτελούν σημείο αναφοράς της γειτονιάς. Τα καταστήματα ΟΠΑΠ παραδοσιακά είναι στέκι για τους περίοικους, όπου συναντώνται για να πουν τα νέα τους, να σχολιάσουν την αθλητική επικαιρότητα και τις πολιτικές εξελίξεις, να δοκιμάσουν την τύχη τους, αλλά πλέον και για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους.

Τα πρώτα πρακτορεία άνοιξαν σε Πάτρα, Αίγιο και Δράμα το 1959 και έκτοτε το δίκτυο του ΟΠΑΠ έχει επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, αριθμώντας σήμερα περισσότερα από 4.000 καταστήματα. Πολλά από αυτά έχουν μακρά ιστορία, καθώς αποτελούν οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν περάσει από τους γονείς στα παιδιά τους και έχουν εξελιχθεί σε σύγχρονα καταστήματα, παραμένοντας ωστόσο σημείο συνάντησης σε κάθε γειτονιά.

Τρία τέτοια καταστήματα βρίσκονται στο Μοσχάτο, στη Γλυφάδα και στα Βριλήσσια. Οι σημερινοί ιδιοκτήτες τους, δεύτερης γενιάς πράκτορες ΟΠΑΠ, κάνουν αναδρομή στο χρόνο και μοιράζονται φωτογραφίες και αναμνήσεις από το μακρινό παρελθόν.

(To πρακτορείο της οικογένειας Δημητρίου, στο Μοσχάτο το 1982)

Από τον πατέρα στην κόρη

Το κατάστημα ΟΠΑΠ της οικογένειας Δημητρίου στο Μοσχάτο, μετράει λίγο πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας. Άνοιξε τις πόρτες του το 1969 και από τότε αμέτρητες ιστορίες έχουν γραφτεί στον χώρο του. Ιστορίες που περνούν από γενιά σε γενιά και στη συγκεκριμένη περίπτωση από πατέρα σε κόρη.

Η πρώτη φωτογραφία είναι τραβηγμένη το 1982, τότε που το πρακτορείο διαχειριζόταν ο Κώστας Δημητρίου. Εκείνη την εποχή, οι πίνακες ήταν χειρόγραφοι και τα δεδομένα των παιχνιδιών αποθηκεύονταν σε κάψουλες. Στους τοίχους υπήρχαν ταμπλό για τα χαρτάκια του ιπποδρόμου, στο ΠΡΟΠΟ κολλούσαν ταινίες και οι στήλες στα μεταβλητά συστήματα γράφονταν με το χέρι.

Στο κατάστημα του κ. Δημητρίου σύχναζαν φίλοι του αθλητισμού, αλλά και διάσημοι, φωτογραφίες των οποίων κοσμούν σήμερα τους τοίχους. Σε μια από αυτές, ένα στιγμιότυπο από γύρισμα της εκπομπής "Θρυλικές Ιστορίες" του Γλύκα Αντώνη, που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του πρακτορείου τη δεκαετία του ’90.

(H Ιωάννα Δημητρίου στο κατάστημα σήμερα)

Για την Ιωάννα, την κόρη του Κώστα Δημητρίου, η οποία διαχειρίζεται σήμερα το κατάστημα, όλα αυτά είναι διηγήσεις τις οποίες ανυπομονούσε να ακούσει τα βράδια που γυρνούσε ο πατέρας της στο σπίτι.

Η ιστορία του καταστήματος της οικογένειας Δημητρίου γράφεται πλέον σε ένα μοντέρνο και άνετο περιβάλλον, γεμάτο με ψηφιακές οθόνες. «Ως γυναίκα, έχω ανεβάσει πολύ τη γυναικεία επισκεψιμότητα στο μαγαζί», αναφέρει χαρούμενη η Ιωάννα και εξομολογείται: «κάνω πολλά πράγματα διαφορετικά από τον πατέρα μου γιατί θέλω το κατάστημά μας να προσελκύει και νέο κόσμο».

Στα άμεσα σχέδια της είναι η αναδιαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, ώστε να γίνει στέκι ποδοσφαιρόφιλων, όπου θα μπορούν να παρακολουθούν αγώνες με ασφάλεια. Όσον αφορά την επιτυχημένη πορεία του καταστήματος, η Ιωάννα απαντά ότι οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον επαγγελματισμό.

(Ιωάννα Δημητρίου, Κώστας Δημητρίου)

Στα χνάρια των γονιών του

Αν κάποιος ψάξει τα αρχεία του μητρώου του ΟΠΑΠ, θα πρέπει να πάει στο μακρινό 1967 για να βρει την πρώτη εγγραφή του πρακτορείου της οικογένειας Πουλημά, στη Δάφνη. Ξεκίνησε ως ψιλικατζίδικο με εφημερίδες, λαχεία και το ΠΡΟΠΟ του ΟΠΑΠ, μέχρι την αποκλειστική λειτουργία του ως πρακτορείο γύρω στο 1995. Σήμερα έχουν ένα ακόμη κατάστημα ΟΠΑΠ στην Γλυφάδα.

Εκτός από ιστορικό κατάστημα για το δίκτυο του ΟΠΑΠ, είναι και τυχερό.

(Το πρακτορείο της οικογένειας Πουλημά στη Δάφνη, γύρω στο 1970)

Έχει δώσει τρεις φορές το μεγάλο έπαθλο στο ΤΖΟΚΕΡ, και άλλες δύο φορές τον πρώτο αριθμό του Εθνικού Λαχείου. Έχει ζήσει εποχές με ατέλειωτες ουρές στα πεζοδρόμια, ειδικά στα πρώτα τζακ ποτ του ΤΖΟΚΕΡ, τότε που το τηλεπικοινωνιακό σύστημα υπερφορτωνόταν.

Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε γύρω στο '70. Ο Γιώργος Πουλημάς θυμάται με νοσταλγία τα μεσημέρια που γυρνούσε ο πατέρας του στο σπίτι και του ανέθετε να κάνει λογαριασμούς. «Έμαθα να κάνω πράξεις αριθμητικής από τους λογαριασμούς του μαγαζιού. Τότε δεν ήταν απλά τα πράγματα. Έπρεπε να κάνεις κάποια σύνολα κάθετα, οριζόντια και να πολλαπλασιάζεις μεταξύ τους τις τιμές. Τα πήγαινα όμως εξ’ αρχής πολύ καλά με τους αριθμούς», διηγείται ο Γιώργος.

(Ο Γιώργος Πουλημάς σήμερα στο κατάστημα ΟΠΑΠ της Γλυφάδας)

Σήμερα βρίσκεται ο ίδιος πίσω από τον πάγκο και διαχειρίζεται και ένα δεύτερο υπερσύγχρονο κατάστημα ΟΠΑΠ στη Γλυφάδα, που έκανε εγκαίνια μέσα στο 2020.

«Αποφασίσαμε με την αδερφή μου να αναλάβουμε την οικογενειακή επιχείρηση. Είχαμε μεγαλώσει με την έννοια του «επιχειρείν» και μας άρεσε η ιδέα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Όσο για το μυστικό της επιτυχίας του καταστήματος που μετράει πάνω από μισό αιώνα ζωής: «Η αγάπη για αυτό που κάνεις και ο σεβασμός προς τους πελάτες». 53 χρόνια λειτουργίας από γενιά σε γενιά είναι αυτά, κάτι παραπάνω θα ξέρουν.

(Αικατερίνη Πουλημά, Γιώργος Πουλημάς)

Από το παραδοσιακό στο σύγχρονο

«Θεωρούσα δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ασχοληθώ με το πρακτορείο του πατέρα μου, γιατί εκείνος με έκανε να νιώθω μεγάλη οικειότητα σε αυτό το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Φυκίρης. Το κατάστημα της οικογένειας Φυκίρη στα Βριλήσσια λειτουργεί εδώ και 31 χρόνια. Ο Νίκος, που πλέον έχει πάρει τη σκυτάλη από τον πατέρα του, έχει μετατρέψει το κατάστημα σε έναν καινούργιο, σύγχρονο και άνετο χώρο.

(Ο Παναγιώτης Φυκίρης τη δεκαετία του ’90, στο πρακτορείο στα Βριλήσσια)

Μπορεί ο γιος να ποζάρει σήμερα πίσω από τον πάγκο με τον ίδιο τρόπο που έκανε ο πατέρας του τη δεκαετία του ’90, σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως, έχει διαφοροποιηθεί από εκείνον, όπως εξηγεί: «Διαφέρω λίγο από τον πατέρα μου. Εκείνος έριχνε πιο πολύ το βάρος στην εξυπηρέτηση, πώς αντιλαμβάνεσαι τον πελάτη και πώς επικοινωνείς μαζί του. Εγώ είμαι της άποψης πως για να πετύχεις κάτι πρέπει να έχεις και το σωστό εργαλείο. Δηλαδή, η δυναμική, η άνεση που έχει πλέον το πρακτορείο, βοηθούν πολύ περισσότερο».

Βίος ανθόσπαρτος στο πρακτορείο

Οι αναμνήσεις του Νίκου, εκτός από υπερτυχερούς παίκτες, περιλαμβάνουν και ένα νεόνυμφο ζευγάρι που θέλησε να δοκιμάσει την τύχη του: «Ένα ήσυχο μεσημέρι που ήμουν μόνος στο κατάστημα, μπαίνει ένα νεόνυμφο ζευγάρι. Μόλις είχαν παντρευτεί, όπως μου εξήγησαν, και ένιωθαν τόσο τυχεροί που ήθελαν να παίξουν ΤΖΟΚΕΡ».

(Ο Νίκος Φυκίρης σήμερα στο κατάστημα ΟΠΑΠ στα Βριλήσσια)

Εξίσου τυχερός φαίνεται ότι ένιωσε και ο ίδιος, όταν έκανε πρόταση γάμου στη μέλλουσα σύζυγό του μέσα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ. «Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Τα τελευταία 2 χρόνια, που έχουμε ανοίξει το καινούργιο κατάστημα, δουλεύει μαζί μου. Μετά την καραντίνα, όταν ανοίξαμε, κάπου ανάμεσα στις κληρώσεις της έκανα πρόταση γάμου», αναφέρει χαρούμενος ο Νίκος.

Αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο νιώθει τυχερός, αφού η οικογενειακή επιχείρηση πηγαίνει καλά. «Ακολουθώ πιστά την συμβουλή “πρώτα να ακούς και μετά να πράττεις” που μου έδωσε ο πατέρας μου», λέει ο Νίκος, πιστώνοντας σε αυτά τα λόγια μεγάλο μερίδιο της επιτυχημένης πορείας του καταστήματος επί 31 χρόνια.

(Παναγιώτης Φυκίρης, Νίκος Φυκίρης)