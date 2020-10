Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1 για Τουρκία: εξαντλήθηκε η υπομονή, εξαπατήθηκε η Ευρώπη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H στάση του Ερντογάν, τα 12 μίλια και το "καψόνι" στον Δένδια. Οι στόχοι της Ελλάδας στην Σύνοδο Κορυφής. Τι λέε για τον κορονοϊό και τα νέα μέτρα.

"Η υπομονή εξαντλήθηκε, γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε απο την Τουρκία" τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

"Η Ευρώπη κινείται με τα ταχύτερο βηματισμό και περιμένουμε η Συνοδος Κορυφής να πάει ένα βήμα παρακάτω, με καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων αλλά και με πλαίσιο κυρώσεων", υπογράμμισε ο κ. Πέτσας.

Σημείωσε, δε, ότι η Τουρκία εχει δύο επιλογές: ή θα πάρει την οικονομική ενίσχυση και θα συμμορφωθεί ή θα υποστεί κυρώσεις.

Σχολιάζοντας την πρόταση Τσίπρα για επέκταση στα 12 μίλια κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να επιδείξει σοβαρότητα, επισημαίνοντας ότι το πλέγμα είναι πιο σύνθετο : κυριαρχία και κυριαρχικά δικαιώματα

Όπως εξήγησε "κυριαρχία στα 6 ναυτικα μίλια με μελλοντική επέκταση στα 12νμ και κυριαρχικά δικαιώματα, δηλ. την υφαλοκρηπίδα, που είναι το μοναδικό προς συζήτηση θέμα με την Τουρκία".

"Κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να προασπίσουμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα", τόνισε ο κ. Πέτσας.

Αναφερόμενος, εξάλλου, στο "καψόνι" των Τούρκων στον ΥΠΕΞ, Νίκο Δένδια, υπογράμμισε ότι πρόκειται για άλλη μία προκληση και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον καθώς ο κ. Δένδιας έχει προγραμματισμένο ταξίδι στην Αρμενία και έχουν κατατεθεί τα σχέδια πτήσης.

Τέλος, ως προς την πανδημία του κορονοϊού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, σκέψη για lockdown στην Αττική διευκρινίζοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί τις συστάσεις των ειδικών.

Επανέλαβε ότι θα επιβάλλονται τοπικά lockdown, όπου παρατηρούνται εξάρσεις και προέτρεψε, εκ νέου, τους πολίτες για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων.