Κοινωνία

Ο πατέρας της Αλεξίας στον ΑΝΤ1 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που ζητά ο δράστης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει για την κατάσταση του κοριτσιού που χτυπήθηκε από “αδέσποτη” σφαίρα ανήμερα το Πάσχα. Γιατί ζητά τη διεξαγωγή δίκης.