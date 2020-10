Life

Μάικλ Τζάκσον: Στο σφυρί, η παράξενη συλλογή του με έργα τέχνης (εικόνες)

Η διαδικτυακή δημοπρασία περιλαμβάνει δώρο που του είχε κάνει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.

Σαράντα οκτώ μπρούντζινα γλυπτά και δεκάδες άλλα αντικείμενα που ήταν στην κατοχή του Μάικλ Τζάκσον δημοπρατούνται αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που αυτά τα αντικείμενα βγαίνουν στο σφυρί μετά την ακύρωση, το 2009, της δημοπρασίας των ενθυμίων του Βασιλιά της Ποπ η οποία είχε τότε διαφημιστεί δεόντως.

Η διαδικτυακή δημοπρασία – ολοκληρώνεται στις 23 Οκτωβρίου – φιλοξενείται από τον οίκο Guernsey’s Auction House στη Νέα Υόρκη και περιλαμβάνει δώρο που του είχε κάνει η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, πέντε αναμνηστικά του Jackson και πάμπολλα έργα τέχνης με θέμα τον Πίτερ Παν που κάποτε κοσμούσαν το Neverland Ranch.

Αποκορύφωμα των έργων που δημοπρατούνται είναι ένα ύψους δυόμισι μέτρων αντίγραφο σε μπρούντζο του γλυπτού «Gloria Victis» το οποίο φιλοτέχνησε το 1874 ο Antonin Mercie (άλλα αντίγραφα του γλυπτού βρίσκονται στις συλλογές του Metropolitan Museum of Art της Νέας Υόρκης και της National Gallery of Art της Ουάσινγκτον). Εκτιμάται ότι θα κατακυρωθεί για 75.000 με 85.000 δολάρια. Άλλα αξιοσημείωτα γλυπτά είναι ένας μπρούντζινος Πίτερ Παν (οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 30.000 με 40.000 δολάρια) και ένα ξύλινο μοντέλο του καραβιού του Κάπτεν Χουκ (και εδώ οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 30.000 με 40.000 δολάρια) το οποίο δώρισε στον τραγουδιστή η Ελίζαμπεθ Τέιλορ κάποια Χριστούγεννα που γιόρτασαν μαζί. Περιλαμβάνονται επίσης το πρώτο συμβόλαιο των Jackson 5 με δισκογραφική εταιρεία (50.000 με 100.000 δολάρια) καθώς και αντίτυπο των πρώτων σιγκλ τραγουδιών του συγκροτήματος (10.000 με 20.000 δολάρια).