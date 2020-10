Κοινωνία

Παναγιώτης Μήλας στον ΑΝΤ1: απαραίτητη η “αστυνομία ζώων” σε κάθε Δήμο της Ελλάδας (βίντεο)

Τι αναφέρει ο ακτιβιστής για την συχνότητα των περιστατικών κακοποίησης ζώων στην χώρα μας και την ανάγκη νέου νομικού πλαισίου.