Κοινωνία

Φωτιά στο Μάτι: Ελεύθερη χωρίς όρους η Ρένα Δούρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαραθώνια απολογία από την πρώην Περιφερειάρχη ενώπιον του ανακριτή

Ελεύθερη χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο αφέθηκε η Ρένα Δούρου μετά από 12ώρη απολογία της στον ανακριτή για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι.

H πρώην Περιφερειάρχης, είναι μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση για τη φονική πυρκαγιά με τους 102 νεκρούς, και ελέγχεται σχετικά με πράξεις και παραλείψεις του φορέα που ήταν επικεφαλής.

Η Ρένα Δούρου, πάντως, δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που τις αποδίδονται, σημειώνοντας πως δεν φέρει ευθύνη για το τραγικό αποτέλεσμα της φωτιάς.

Στο υπόμνημα παροχής εξηγήσεων που είχε δώσει στους εισαγγελείς, που διενέργησαν προκαταρκτική εξέταση για τη φωτιά, η πρώην περιφερειάρχης, επέρριπτε ευθύνες στην Πυροσβεστική, τόσο για την αρχική αντιμετώπιση του φαινομένου όσο και τις επόμενες κινήσεις.