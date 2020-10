Αθλητικά

Super League: δεσπόζει το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Εντός έδρας υποχρεώσεις έχουν Άρης και Ολυμπιακός, ενώ ο «ακέφαλος» Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Ηράκλειο.

Έπειτα από αποχή δύο εβδομάδων, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, η Super League επιστρέφει με τα παιχνίδια για την 5η αγωνιστική. Δεσπόζει το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, εντός έδρας υποχρεώσεις έχουν Άρης και Ολυμπιακός ενώ ο «ακέφαλος» Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Ηράκλειο.

Την ευκαιρία να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας ή και να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες του έχει ο Άρης. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου τίθεται αντιμέτωπη το απόγευμα του Σαββάτου (17/10, 18:15) με τον νεοφώτιστο Απόλλωνα Σμύρνης, με την αναμέτρηση ωστόσο να μη διεξάγεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αλλά στους «Ζωσιμάδες». Ο Ολυμπιακός, που ακολουθεί τους «κίτρινους» στη βαθμολογία», υποδέχεται λίγες ώρες αργότερα (20:30) τον Ατρόμητο στον Πειραιά, έχοντας το... ένα μάτι στην πρεμιέρα των ομίλων του UEFA Champions League και το παιχνίδι με τη Μαρσέιγ (21/10).

Οι άλλοι δύο σύλλογοι που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, κοντράρονται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Κυριακή (18/10, 20:30). Με πολλές απουσίες οι «κιτρινόμαυροι», αλλά και με αρκετές διαφοροποιήσεις οι «ασπρόμαυροι», έχουν να σκέφτονται τους αγώνες απέναντι σε Μπράγκα και Ομόνοια, αντίστοιχα, στην πρεμιέρα των ομίλων του UEFA Europa League (22/10). Σημαντικό παιχνίδι και στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», με τον ΟΦΗ των πολλών προβλημάτων, να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό που θα έχει στον πάγκο του τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο, μετά την απομάκρυνση του Ντάνι Πογιάτος.

Νέο προπονητή θα έχει και η Λαμία. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής, η ομάδα της Φθιώτιδας θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό (19/10, 19:30), έχοντας πια στον πάγκο της τον Μπάμπη Τεννέ έπειτα από το «διαζύγιο» με τον Γιώργο Πετράκη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

16:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, ΝΠΣ Βόλος – ΠΑΣ Γιάννινα

18:15 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», Άρης – Απόλλων Σμύρνης

20:30 Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», Ολυμπιακός – Ατρόμητος

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

18:15 Στάδιο Αλκαζάρ, ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης

20:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

19:30 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία – Παναιτωλικός

Η βαθμολογία (4η αγωνιστική):

1. Άρης 10 7-3

2. ΠΑΟΚ 8 5-1

3. Ολυμπιακός 7 6-1 (3αγ.)

4. ΝΠΣ Βόλος 7 4-2

5. ΑΕΚ 6 5-1 (3αγ.)

6. Ατρόμητος 5 4-5

7. ΟΦΗ 5 5-7

8. Αστέρας Τρίπολης 4 2-4 (3αγ.)

9. Απόλλων Σμύρνης 3 1-0 (1αγ.)

10. ΠΑΣ Γιάννινα 2 3-3 (2αγ.)

11. Παναιτωλικός 2 2-6

12. Λάρισα 1 1-3 (3αγ.)

13. Παναθηναϊκός 1 1-3 (3αγ.)

14. Λαμία 0 3-10