Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης (βίντεο)

Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές προκλήσεις ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η Ελλάδα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα νικά συστηματικά την Τουρκία. Τι είπε για την κακοποίηση ζώων.

Είναι δικαίωμα της Ελλάδας να προχωρήσει στην επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ναυτικά μίλια, όταν αυτή το επιλέξει, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Κληθείς να σχολιάσει τις τουρκικές προκλήσεις ο Μάκης Βορίδης τόνισε ότι η Ελλάδα όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα νικά συστηματικά την Τουρκία. “Την νικήσαμε όταν έκανε την απόπειρα να προκαλέσει μεταναστευτική κρίση, χάρη στη θαρραλέα στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη” τόνισε και πρόσθεσε: “Έχασαν όταν έκαναν την παράνομη τουρκολιβυκή συμφωνία. Αυτή η κίνηση προκάλεσε κρίση εις βάρος της από άλλες χώρες. Αποτυγχάνουν και στην απόπειρα να κάνουν έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα”.

Ο κ. Βορίδης τόνισε ότι η χώρα μας έχει καταφέρει την απόλυτη αποτροπή μπροστά στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας, η οποία, όπως είπε, δεν ασκεί κυριαρχία επειδή πλέει ένα πλοίο στο Αιγαίο. Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε ότι τα 6.5 μίλια αυτή τη στιγμή είναι διεθνή ύδατα και μέχρι εκεί μπορούν να πλέουν ακόμα και τουρκικά πλοία κι ας “είναι κάτι που μας ενοχλεί”.

Για την κακοποίηση των ζώων ο υπουργός τόνισε ότι η χώρα μας έχει πολύ κακό αποτέλεσμα στο ζήτημα αυτό. “Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μετατρέψουμε σε κακούργημα την ποινή για κακοποίηση των ζώων. Πρέπει να κάνουμε περισσότερο σαφές ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα είναι πλέον ανεκτές” κατέληξε.