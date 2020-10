Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: προβάδισμα σε χρηματοδότηση και δημοσκοπήσεις για τον Μπάιντεν

Ο Μπάιντεν κατέρριψε τον Σεπτέμβριο το προηγούμενο ρεκόρ του, ως προς τη συνεισφορά κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία του!

Ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κατέρριψε τον Σεπτέμβριο το προηγούμενο ρεκόρ, που ήταν και αυτό δικό του, ως προς τη συνεισφορά κεφαλαίων για την προεκλογική εκστρατεία του, συλλέγοντας 383 εκατομμύρια δολάρια, χάρη κυρίως στη χιονοστιβάδα δωρεών μετά το πρώτο και μοναδικό ως αυτό το στάδιο τηλεοπτικό του ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, που από την πλευρά του εισέπραξε 248 εκατομμύρια δολάρια.

Εξαιτίας τόσο της θυελλώδους τηλεμαχίας του με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, όσο και του θανάτου της προοδευτικής δικάστριας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, οι δωρητές των Δημοκρατικών κινητοποιήθηκαν όσο ποτέ στις ΗΠΑ. Καλό νέο για τον Μπάιντεν, που προηγείται εξάλλου στις δημοκοπήσεις, δεκαοκτώ ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης πως συγκεντρώθηκαν 383 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο. Επρόκειτο για «ρεκόρ», επισήμανε η διευθύντρια της εκστρατείας του Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον, σημειώνοντας πως τα 203 εκατομμύρια δωρίστηκαν μέσω διαδικτύου. «Έχουμε 432 εκατομμύρια δολάρια» διαθέσιμη ρευστότητα «στην τράπεζα», πρόσθεσε. Από την άλλη, ο μεγιστάνας των ακινήτων Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε 247,8 εκατομμύρια δολάρια, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο επικεφαλής της δικής του εκστρατείας, ο Τιμ Μέρτο. Διαθέτει ρευστότητα ύψους 251,4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρά το προβάδισμά του στη χρηματοδότηση και στις δημοσκοπήσεις, η Τζεν Ο’ Μάλεϊ Ντίλον προειδοποίησε αυτή την εβδομάδα πως τίποτα δεν έχει κερδηθεί ακόμη για τον υποψήφιο των Δημοκρατικών καθώς «πιστεύουμε ότι η κούρσα θα είναι πολύ πιο αμφίρροπη» από ό,τι νομίζουν πολλοί, ανέφερε μέσω Twitter.

Μετά τον θάνατο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, τη 18η Σεπτεμβρίου, άνθρωποι που συνεισέφεραν κυρίως μικρά ποσά, αγανακτισμένοι που η δικάστρια, η οποία στην πορεία των ετών υπερασπίστηκε τη φεμινιστική υπόθεση στο κορυφαίο όργανο της αμερικανικής δικαιοσύνης, ενδέχεται να αντικατασταθεί από μια συντηρητική δικάστρια, συνεισέφεραν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια μέσα σ’ ένα Σαββατοκύριακο στην πλατφόρμα ActBlue, που συγκεντρώνει κεφάλαια για τους υποψήφιους των Δημοκρατικών στις τοπικές, βουλευτικές και προεδρικές εκλογές.

Τον Αύγουστο, ο Μπάιντεν και οι σύμμαχοί του είχαν περάσει ήδη έναν ιστορικό πήχη, συγκεντρώνοντας 364,5 εκατομμύρια δολάρια. Το ιλιγγιώδες αυτό ποσό συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει ο Μπαράκ Ομπάμα και το Δημοκρατικό Κόμμα τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν δωρίστηκαν 200 εκατομμύρια δολάρια. Καθώς προετοίμαζε την εκστρατεία του για την επανεκλογή του ήδη από τον άφιξή του στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2017, ο Ντόναλντ Τραμπ, 74 ετών, ξεκίνησε την κούρσα με άνετο προβάδισμα από οικονομική σκοπιά. Όμως, αφότου ο Τζο Μπάιντεν αναδείχθηκε νικητής της εσωκομματικής διαδικασίας των Δημοκρατικών, έχοντας ακόμη ανησυχητικά οικονομικά, το Δημοκρατικό Κόμμα και οι οργανώσεις που το υποστηρίζουν όχι μόνο κάλυψαν τη διαφορά αλλά έδωσαν καθαρό προβάδισμα στον υποψήφιό τους.