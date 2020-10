Οικονομία

Αναδρομικά συνταξιούχων: πότε θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους κληρονόμους

Ο υπουργός Εργασίας τόνισε ότι στην πληρωμή των αναδρομικών που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους, δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου.

«Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου έχει δρομολογηθεί από το υπουργείο Εργασίας να καταβληθούν τα αναδρομικά, ύψους 1,4 δισ. ευρώ, σε 1,152 εκατομμύρια δικαιούχους» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Ο κ. Βρούτσης σημείωσε ότι δικαιούχοι των αναδρομικών είναι και οι κληρονόμοι, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για 172.222 περιπτώσεις. Όπως είπε, αμέσως μετά την καταβολή των αναδρομικών, δηλαδή μετά τις 29 Οκτωβρίου, θα ενεργοποιηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα - τις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου - για τους κληρονόμους, οι οποίοι, μέχρι τέλος του έτους, θα λάβουν τα ποσά που δικαιούνται.

Τόνισε δε ότι τα αναδρομικά είναι ανεκχώρητα, ακατάσχετα και δεν δεσμεύονται ούτε συμψηφίζονται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου. Ωστόσο, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι, την επόμενη χρονιά, οι συνταξιούχοι που θα λάβουν τα αναδρομικά θα υποβάλουν δύο τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, στα οποία αντιστοιχούν τα αναδρομικά.