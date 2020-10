Κόσμος

Σοκ: Μητέρα σκότωσε τα τρία ανήλικα παιδιά της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των νεκρών ειναι ένα βρέφος μόλις 8 μηνών.

Η αυστριακή αστυνομία ερευνά τον θάνατο τριών κοριτσιών, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, σε μια κατοικία της Βιέννης.

Μια γυναίκα 31 ετών κάλεσε την αστυνομία στις 5.20 πμ τοπική ώρα σήμερα και είπε ότι σκότωσε τα παιδιά της και θέλει να αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βιένης.

Αστυνομικοί μετέβησαν σε ένα διαμέρισμα στη συνοικία Ντόναουσταντ της πόλης και συνέλαβαν μια γυναίκα, η οποία είχε αυτοτραυματιστεί.

Στο σημείο βρέθηκαν τα πτώματα τριών παιδιών ηλικίας 9 και 3 και ενός βρέφους οκτώ μηνών.

Το μεγαλύτερο από τα παιδιά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγιναν προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά κατέληξε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αξιωματούχοι θα αποφανθούν αν η γυναίκα είναι σε θέση να ανακριθεί.