Αυτοί είναι οι “μαϊμού” ενοικιαστές που έκαναν... πλιάτσικο σε σπίτια (εικόνες)

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των δραστών, που προσποιούμενοι τους υποψήφιους ενοικιαστές, έμπαιναν στα σπίτια...

Στη δημοσιότητα, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας, τις φωτογραφίες καθώς και την ασκηθείσα σε βάρος τους ποινική δίωξη, έξι μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου από το Τ.Α. Ραφήνας-Πικερμίου. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση, ένταξη), διακεκριμένη περίπτωση κλοπών κατ’ εξακολούθηση τετελεσμένες και σε απόπειρα από δύο ή περισσοτέρους ενωθέντες για την διάπραξη κλοπών και ληστεία κατά συναυτουργία.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την εγκληματική δράση τους, τη διευκόλυνση διερεύνηση της επίδοσης – συμμετοχής τους και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις, σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 22940-29415 του Τμήματος Ασφαλείας Ραφήνας-Πικερμίου και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Οι δράστες κάνοντας χρήση τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες ήταν καταχωρημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς, επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα που είχαν καταχωρήσει αγγελίες για υπό ενοικίαση οικία και προσποιούμενοι τους ενοικιαστές τους ζητούσαν να μεταβούν στο σπίτι τους. Όταν πήγαιναν σε σπίτι που ενοικιαζόταν, απασχολούσαν τον ιδιοκτήτη και έκλεβαν παράλληλα κοσμήματα και χρηματικά ποσά.

Χαρακτηριστικό στοιχείο της δράσης τους ήταν ότι χρησιμοποιούσαν για την κάθε περίπτωση κλοπής δύο αυτοκίνητα, με σκοπό το δεύτερο όχημα που ακολουθούσε το πρώτο να τους καλύπτει ώστε να μην μπορούν να γίνονται αντιληπτοί, λαμβάνοντας έτσι μέτρα αντιπαρακολούθησης. Τα αυτοκίνητα τα προμηθεύονταν από διάφορες εταιρείες ενοικίασης.

