Παρίσι: Χιλιάδες άνθρωποι απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Σαμιέλ Πατί (εικόνες)

Σοκαρισμένη η γαλλική κοινή γνώμη, μετά τον αποκεφαλισμό του καθηγητή από έναν εξτρεμιστή μουσουλμάνο.

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Πλατεία της Δημοκρατίας στο Παρίσι, για να αποτίσουν φόρο τιμής στην μνήμη του Σαμιέλ Πατί, του καθηγητή Ιστορίας που αποκεφαλίστηκε την Παρασκευή από έναν 18χρονο τσετσενικής καταγωγής.

Κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Όχι στον ολοκληρωτισμό της σκέψης» και «Είμαι καθηγητής» τίμησαν την μνήμη του 47χρονου Γάλλου καθηγητή, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το σχολείο όπου δίδασκε, επειδή είχε δείξει στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ. Ο δολοφόνος, Αμπντουλάχ Α., έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών.

Ανάλογες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, ανάμεσά τους στην Λυών, την Τουλούζη, το Στρασβούργο, την Ναντ, την Μασσαλία, την Λιλ και το Μπορντό.

Ανάμεσα στις ομάδες που συμμετείχαν στην εκδήλωση στη μνήμη του Πατί ήταν και εργαζόμενοι της σατιρικής εβδομαδιαίας εφημερίδας “Charlie Hebdo”, τα γραφεία της οποίας είχαν δεχτεί φονική επίθεση πριν από πέντε χρόνια.

Η ρωσική πρεσβεία στο Παρίσι ανακοίνωσε ότι η οικογένεια του δράστη είχε φθάσει στη Γαλλία από την Τσετσενία, όταν εκείνος ήταν έξι ετών, και είχε ζητήσει άσυλο.

Στις αρχές του μήνα, ο καθηγητής είχε δείξει στους μαθητές του τα σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ, σε ένα μάθημα για την ελευθερία της έκφρασης, προκαλώντας την οργή μουσουλμάνων γονέων. Οι μουσουλμάνοι θεωρούν βλασφημία την απεικόνιση του Προφήτη.

Ωστόσο, σύμφωνα με μαθητές και καθηγητές, ο Πατί είχε επιτρέψει στους μουσουλμάνους μαθητές του, που μπορεί να αισθάνονταν προσβεβλημένοι, να βγουν από την τάξη προτού δείξει τα σκίτσα.

Ο Πρωθυπουργός Ζαν Καστέξ δήλωσε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται πάνω σε μια στρατηγική για την καλύτερη προστασία των καθηγητών από απειλές. Ο Πατί ήταν στόχος μιας οργισμένης εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πριν από την επίθεση. «Θέλω να γνωρίζουν οι καθηγητές ότι μετά αυτήν την ποταπή ενέργεια, όλη η χώρα βρίσκεται στο πλευρό τους. Η τραγωδία αυτή επηρεάζει τον καθένα μας γιατί, μέσα από αυτόν τον καθηγητή, δέχτηκε επίθεση η Δημοκρατία», δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Journal du Dimanche ο Γάλλος Πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ, δήλωσε σήμερα ότι θα προτείνει την ενίσχυση των ελέγχων στην χρηματοδότηση ορισμένων ισλαμιστικών ενώσεων, καθώς ο δράστης της δολοφονίας φέρεται να ήταν ακραίος ισλαμιστής. «Υπάρχει πρόβλημα με την χρηματοδότηση ενός αριθμού ισλαμιστικών ενώσεων για το οποίο νομίζω ότι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε κάτι», είπε ο ίδιος στον τηλεοπτικό σταθμό France 3. Ο Υπουργός ανέφερε ως παράδειγμα, όπου μπορούν να βελτιωθούν οι έλεγχοι, λέγοντας ότι τα κρυπτονομίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση οργανώσεων ή ενόπλων στο εξωτερικό.