Υγεία - Περιβάλλον

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Σημαντική ανακάλυψη από Έλληνα γιατρό για τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο Γρηγόρης Γεροτζιάφας μιλά για το τεστ που εντοπίζει όσους νοσούν από COVID-19, από τα πρώτα συμπτώματα.