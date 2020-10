Αθλητικά

Νίκησε την ΑΕΛ με... σόου του Μπαράλες ο Αστέρας Τρίπολης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπαράλες «χτύπησε» δις και χάρισε μεγάλο διπλό στον Αστέρα επί της ΑΕΛ.





Σοβαρός, συγκροτημένος και με καθαρό μυαλό στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε με 3-1 της ΑΕΛ στο «Αλκαζάρ», με δύο γκολ του Χερόνιμο Μπαράλες κι ένα του Λουίς Φερνάντες (με τον Μούζεκ να μειώνει ενδιάμεσα) στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League, κατακτώντας τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα και βελτιώνοντας τη βαθμολογική του θέση.

Η ομάδα της Αρκαδίας ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας 62% κατοχή μπάλας. Η ΑΕΛ ωστόσο, ήταν εκείνη που έφτασε πρώτη κοντά στο γκολ στο 11' με την προσπάθεια του Πινακά, που ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε εντυπωσιακή εκτίναξη κι απόκρουση στη γωνία του. Στο 25' ο Σίτο είχε πολύ καλό σουτ ελάχιστα άουτ, με τους γηπεδούχους να χάνουν ακόμη μία καλή ευκαιρία με τον Τόρζε στο 41' (σουτ λίγο άουτ). Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Μπαράλες νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από σέντρα του Κώτσιρα και με κεφαλιά έκανε το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε ακόμη πιο σκληρό με πολλά φάουλ από τις δύο ομάδες και την ΑΕΛ να ανεβάζει λίγο την πίεσή της, μετά τις αλλαγές του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Αστέρας ωστόσο, ήταν εκείνος που έφτασε στο γκολ στο 75', ξανά με τον Αργεντινό φορ, ο οποίος υποδέχθηκε εξαιρετικά τη μπάλα από τον Λεό Τιλίκα και με ωραίο σουτ έκανε το 0-2. Οι γηπεδούχοι τα έπαιξαν όλα για όλα στο τελευταίο δεκάλεπτο, κατάφεραν να μειώσουν στο 89' με κεφαλιά του Μούζεκ, αλλά στα λεπτά που απέμεναν, η ομάδα της Τρίπολης πέτυχε και τρίτο τέρμα στο 90'+4' με τον Λουίς Φερνάντεθ «κλειδώνοντας» οριστικά τη νίκη της Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων) Κίτρινες: Μιλοσάβλιεβιτς, Σετσέροβιτς, Νικολιάς - Σίτο, Σουάρεθ, Λουίς Φερνάντεθ, Τασουλής, Μπόρχα Φερνάντεζ Αποβολές: - Οι συνθέσεις των ομάδων: ΑΕΛ (Μ. Γρηγορίου): Νάγκι, Μπέρτος (71' Γρηγορόπουλος), Ηλιάδης, Μούζεκ, Φιλίπ, Σπαρβ, Σετσέροβιτς (71' Νικολιάς), Πλατέλλας, Μιλοσάβλιεβιτς, Τόρζε (56' Τρούγιτς), Πινακάς. ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μ. Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Πασαλίδης, Σουάρεθ, Τασουλής, Βαλιέντε, Μουνάφο (72' Ιγκλέσιας), Ρεγκίς (88' Μπόρχα Φερνάντεζ), Ριέρα (61' Λουίς Φερνάντεθ), Σίτο (61' Λέο Τιλίκα), Μπαράλες (89' Ορόθκο).