Αθλητικά

Παναθηναϊκός: στην Αθήνα ο Μπόλονι

Ο 67χρονος Ρουμάνος προπονητής έφτασε τα ξημερώματα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Πότε αναμένεται το ντεμπούτο του.

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο Λάζλο Μπόλονι.

Ο 67χρονος Ρουμάνος προπονητής, έφτασε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με καθυστέρηση λίγο πριν τη 1:00, με πτήση της Air France από το Παρίσι.

«Θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε αργότερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε», ήταν τα πρώτα λόγια του Μπόλονι στους δημοσιογράφους.

Ο Ρουμάνος προπονητής , που έχει έρθει σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να καθίσει στον πάγκο, για να διαδεχθεί τον Ντάνι Πογιάτος, αναμένεται σήμερα να υπογράψει το συμβόλαιό του, διάρκειας 1,5 ή δύο χρόνων.

Το ντεμπούτο του θα γίνει απέναντι στον Βόλο, στο ΟΑΚΑ το ερχόμενο Σάββατο (24/10).