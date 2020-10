Αθλητικά

“Κατοστάρησε” ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος

Ο Έλληνας πορτιέρο δηλώνει υπερήφανος για την πορεία του με τους «αετούς» της Λισαβόνας.

«Υπερήφανος». Με αυτή την λέξη και έχοντας δίπλα της τον αριθμό 100, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, με ανάρτησή του στο twitter, γιόρτασε τις 100 συμμετοχές με την Μπενφίκα.

Ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε για 100η φορά με τους «αετούς της Λισαβόνας» στην χθεσινή νίκη (0-3) τους απέναντι στην Ρίο Άβε, που επέτρεψε στην Μπενφίκα να ξεφύγει πέντε βαθμούς από την Πόρτο στη βαθμολογία, μετά από τέσσερις αγωνιστικές στην Primeira Liga.

O Βλαχοδήμος εντάχθηκε στην Μπενφίκα από τον Παναθηναίκό στις 18 Μαίου 2018 υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας πέντε χρόνων, ενώ στις 29 Αυγούστου 2019 ανανέωσε έως το 2023, με ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στις 5 Νοεμβρίου 2019, ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας κατέγραψε εντυπωσιακή διαδρομή στους δέκα πρώτους αγώνες της σεζόν, διατηρώντας στους οκτώ από αυτούς ανέπαφη την εστία του.

Συνολικά το 2019 είχε 21 ματς χωρίς να δεχθεί γκολ σε σύνολο 46 αναμετρήσεων.