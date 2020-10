Κόσμος

Ο Ακιντζί αποσύρεται απο την πολιτική

Το τέλος της πολιτικής του πορείας ανακοίνωσε ο μέχρι πρότινος ηγέτης της τουρκοκυπριακής πλευράς Μουσταφά Ακιντζί και ευχήθηκε καλή τύχη στον Ερσίν Τατάρ και στους ανθρώπους της Κύπρου.

Ο Μουσταφά Ακιντζί συνεχάρη τον Ερσίν Τατάρ και «όσους έπαιξαν ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα», όπως είπε, που έδωσαν τη νίκη στον Τατάρ με ποσοστό 51,74%.

«Εχω αναφερθεί στο τι βιώσαμε. Να μην το επαναλάβω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει δει τι έχει γίνει. Εάν λέγαμε ότι αυτές οι εκλογές έγιναν κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, δεν θα ήταν η πραγματικότητα», σημείωσε.

Στην ερώτηση, τέλος, εάν θα φέρει ένσταση στο αποτέλεσμα, ο κ. Ακιντζί απάντησε πως ο ίδιος αποδέχεται το τελικό αποτέλεσμα. «Οι φίλοι μας θα το δουν, αλλά δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Εύχομαι άλλη φορά η δημοκρατίας μας να μην περιέλθει σε αυτή τη θέση» κατέληξε.