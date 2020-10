Κοινωνία

“Noor 1”: η απόφαση του δικαστηρίου

Ποιοι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για την πολύκροτη υπόθεση με τους 2,1 τόνους ηρωίνης και για ποιοι αθωώθηκαν.

Ένοχοι κρίθηκαν από το Πενταμελές Εφετείο Πειραιά οι 9 από τους 12 συνολικά κατηγορουμένους για την υπόθεση των 2,1 τόνων ηρωίνης με το πλοίο «Noor 1».

Παράλληλα, έκρινε αθώους ομόφωνα τους Αιμίλιο Κοτσώνη και Παναγιώτη Φάρο και κατά πλειοψηφία τον Βασίλειο Κουρούβανη για την πολύκροτη υπόθεση μεταφοράς των 2,1 τόνων ηρωίνης.

Ειδικότερα, οι καταδικασθέντες, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, συνέργεια σε διακίνηση ναρκωτικών είναι οι: Ευθύμιος Γιαννουσάκης, Γεώργιος Μπουρδούβαλης, οι τέσσερις Τούρκοι που συμμετείχαν στη μεταφορά των ναρκωτικών σε αποθήκη στο Κορωπί, ο Ιρανός συνοδός των ναρκωτικών στο πλοίο, ο Κωνσταντίνος Καρτσώνης, ιδιοκτήτης της αποθήκης στο Κορωπί όπου μεταφέρθηκε η ηρωίνη, και ο Σταύρος Λάγιος συνεργάτης του Γιαννουσάκη που βοήθησε στη μεταφορά του φορτίου από το πλοίο στη βίλα της πρώην συζύγου του Γιαννουσάκη στη Φιλοθέη και σε κατάστημα της περιοχής.