Πολιτική

Μητσοτάκης - κορονοϊός: οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι

Ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών», στην τελετή εγκαινίων, 50 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος και Νοσημάτων «Σωτηρία».

«Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εάν δεν προσέξουμε το σύστημα Υγείας θα δεχθεί μεγαλύτερες πιέσεις». Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα στην τελετή εγκαινίων 50 κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) στο Γενικό Νοσοκομείο Θώρακος και Νοσημάτων «Σωτηρία», οι οποίες ενισχύουν τη θωράκιση του συστήματος υγείας.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι θα γίνουν προσλήψεις «όπου και όποτε χρειαστεί», εξήρε το έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ειδικά του προσωπικού που στελεχώνει τις ΜΕΘ, το οποίο -όπως είπε- «κάθε μέρα παλεύει με τον θάνατο και σώζει ανθρώπινες ζωές» και πρόσθεσε, «είναι μεγάλη ανακούφιση για όλους μας ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχουμε σημαντικά αυξημένο αριθμό κλινών ΜΕΘ, οι οποίες σε πρώτη φάση θα τεθούν στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και όταν τελειώσει η πανδημία θα τεθούν στη διάθεση του ΕΣΥ».

Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε την σημασία του έργου -το οποίο είναι δωρεά της Βουλής- στην ενίσχυση του συστήματος υγείας και δεσμεύθηκε ότι έως το τέλος του έτους οι κλίνες ΜΕΘ θα φτάσουν στον μέσο όρο του αριθμού των κλινών στην ΕΕ.

Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν αυτή την εβδομάδα οι 12 πρώτες μονάδες ΜΕΘ, ενώ άλλες 12 θα λειτουργήσουν σε δυο εβδομάδες, και έως το τέλος του έτους θα λειτουργήσουν και οι 50 μονάδες ΜΕΘ.

Έχει προσληφθεί το κατάλληλο προσωπικό για τη δυναμικότητα των μονάδων γι' αυτές τις δυο εβδομάδες, ενώ επίκεινται κι άλλες προσλήψεις.