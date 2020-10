Κοινωνία

Τροχαίο με αστυνομικούς της ΔΙΑΣ στον Κηφισό

Αναφορές για τραυμτισμούς των έσντολων, οι οποίοι μόλις είχαν ολοκληρώσει προσαγωγές υπόπτων.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ σημειώθηκε το μεσημέρι στη Λεωφόρο Κηφισού

Μετά απο τους πυροβολισμούς με τον τραυματισμό πολίτη, στο κέντρο της Αθήνας, αστυνομικοί εντόπισαν δύο εμπλεκόμενα αυτοκίνητα στα Πατήσια και προχώρησαν σε έξι προσαγωγές.

Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία των προσαγωγών, δύο μηχανές της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με 4 αστυνομικούς, βγήκαν στον Κηφισσό για να συνεχίσουν την περιπολία τους.

Ενας ιδιώτης όμως, με το ΙΧ αυτοκίνητο του, τους έκλεισε τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ρίξει την μια μηχανή και τους αναβάτες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 401 ΓΣΝ

Λόγω του τροχαίου, κλειστό έμεινε, για αρκετή ώρα το ρεύμα προς Λαμία και πραγματοποιήθηκε εκτροπή των οχημάτων στην έξοδο Δυρραχίου. Όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων.