Κόσμος

Μήνυμα ΕΕ προς Ερσίν Τατάρ: Επειγόντως διάλογος για το Κυπριακό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, προσβλέπει η Κομισιόν.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, για τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού και καλεί τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της τουρκοκυπριακής κοινότητας, Ερσίν Τατάρ, να ξεκινήσει επειγόντως διάλογο, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη.

Κληθείσα να σχολιάσει τα αποτελέσματα των εκλογών στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε τα εξής:

«Η ΕΕ σημειώνει ότι η εκλογική διαδικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα έχει πλέον ολοκληρωθεί με τον κ. Τατάρ να έχει λάβει την πλειοψηφία των ψηφισάντων. Είναι τώρα κρίσιμο να συνεχιστούν οι συνομιλίες επίλυσης. Η ΕΕ αναμένει από τον κ. Τατάρ να ξεκινήσει εποικοδομητικό διάλογο και με επείγουσα αίσθηση προκειμένου να επιτύχει μια συνολική διευθέτηση και επανένωση.

Η ΕΕ υποστηρίζει την ταχεία επανάληψη των διαπραγματεύσεων, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, και παραμένει πλήρως δεσμευμένη σε μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789) και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ.»