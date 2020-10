Κόσμος

Κορονοϊός: Σε καραντίνα η Μπριζίτ Μακρόν

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας μπαίνει σε αυτοαπομόνωση αφού ήλθε σε επαφή με κάποιον που είχε διαγνωστεί θετικός στην Covid-19.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν θα τεθεί σε αυτοαπομόνωση για επτά ημέρες, αφού ήλθε σε επαφή με κάποιο πρόσωπο, το οποίο διαγνώστηκε θετικό στη νόσο Covid-19, έγραψε στον ιστότοπό του το τηλεοπτικό δίκτυο BFMT TV.

Σύμφωνα με το BFM, η Μπριζίτ Μακρόν είχε επαφή με το πρόσωπο αυτό στις 15 Οκτωβρίου και δεν έχει εκδηλώσει κανένα σύμπτωμα της νόσου.

Από την πλευρά του, το γραφείο της Μπριζίτ Μακρόν επιβεβαίωσε λίγο μετά ότι η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας μπαίνει σε αυτοαπομόνωση αφού ήλθε σε επαφή με κάποιον που είχε διαγνωστεί θετικός στην Covid-19.