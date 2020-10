Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Blue Star Delos: “Συναγερμός” για κρούσματα στο πλοίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε κρούσμα σε γκρουπ τουριστών. Στο λιμάνι του Πειραιά έσπευσε κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.

(φωτογραφία αρχείου)

Στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο “Blue Star Delos”, καθώς μία Γαλλίδα που συνοδεύει 24 Γάλλους μαθητές, βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Από τη Γαλλίδα είχε ληφθεί δείγμα κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”.

Οι Γάλλοι μαθητές μαζί με τη συνοδό τους θα μεταφερθούν σε ξενοδοχείο καραντίνας και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, κλιμάκιο του οποίου έσπευσε στο λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει νωρίτερα για να εκτελέσει το δρομολόγιο Πειραιάς - Θήρα - Νάξο - Πάρο και επιστροφή.