Αθλητικά

Κορονοϊός - Άρης: Θετικός διαγνώστηκε ποδοσφαιριστής

Τέθηκε αμέσως σε καραντίνα, ενώ όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα θα υποβληθεί εκ νέου σε τεστ την Τρίτη.

Η πανδημία, που έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα (και) στον αθλητισμό, “χτύπησε” και τον Άρη.

Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ποδοσφαιριστής της ομάδας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκαν τα συμπτώματα, ο ποδοσφαιριστής τέθηκε σε απομόνωση ενώ το ιατρικό πρωτόκολλο τηρείται αυστηρά.

Την Τρίτη, όλο το αγωνιστικό τμήμα του Άρη θα υποβληθεί εκ νέου σε τεστ COVID ενώ, παράλληλα, γίνεται ιχνηλάτηση των επαφών του ποδοσφαιριστή.