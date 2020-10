Κοινωνία

Ένωση Εισαγγελέων για δίκη Χρυσής Αυγής: μην “πυροβολείτε” την εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κριτική που ασκείται στις εισαγγελικές αποφάσεις δεν μπορεί να αποτελέσει μοχλό πίεσης και προσβολής του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, σε ανακοίνωση της για τη Δίκη της Χρυσής Αυγής και την κριτική που ασκείται στην εισαγγελέα της υπόθεσης – αν και δεν την κατονομάζει – τονίζει ότι η κριτική για τις αποφάσεις των εισαγγελικών λειτουργών είναι σεβαστή, αρκεί να είναι καλόπιστη και να μην υπερβαίνει κάθε μέτρο ευπρέπειας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά την ολοκλήρωση δίκης μείζονος ενδιαφέροντος με πολυετή διάρκεια, λόγω της έλλειψης υποδομών, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις παραγόντων της δίκης, εκπροσώπων κομμάτων και δημοσιεύματα, που στρέφονται με απαξιωτικά σχόλια και ανοίκειους χαρακτηρισμούς, κατά εισαγγελικού λειτουργού και στοχοποιούν αυτή, για την κατά συνείδηση κρίση της, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, (χωρίς να υπεισέρχεται στην ουσία της υπόθεσης), τονίζει για ακόμη μια φορά πως είναι σεβαστή η καλόπιστη κριτική προς τη δικανική κρίση των εισαγγελικών λειτουργών, πλην όμως η κριτική αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κάθε μέτρο ευπρέπειας και να τείνει να αποτελέσει μοχλό πίεσης και προσβολής του ελεύθερου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών, στοιχείο που αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας.